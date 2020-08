Erstaunliche Dunkelziffer

Kupferzell.Das Robert Koch-Institut (RKI) stellte gestern in der Carl-Julius-Weber-Halle in Kupferzell die ersten Eckdaten der Studie „Corona-Monitoring lokal“ vor. Zwischen Mai und Juni 2020 hat das Institut in der Gemeinde Kupferzell im Hohenlohekreis eine Antikörperstudie zur Verbreitung der Coronavirus-Infektion mit mehr als 2200 Teilnehmenden durchgeführt. „Die Studie bringt erste wertvolle Erkenntnisse über das Sars-Cov-2 Infektionsgeschehen (Corona) und die Entwicklung der Immunität in der Bevölkerung“, wie der Vizepräsident des RKI, Professor Dr. Lars Schaade, bei der Präsentation der Zahlen und Fakten betonte. Eine der überraschendsten Erkenntnisse aus der Studie war wohl die relativ hohe Dunkelziffer der bisher mit dem Virus infizierten Personen in der Gemeinde. Sie ist beinahe viermal höher als bisher bekannt.

