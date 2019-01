Erste urkundliche Erwähnung Hockenheims vor 1250 Jahren

Hockenheim.Dieses Jahr ist kein gewöhnliches für Hockenheim, denn vor 1250 Jahren wurde die Stadt zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Und dies im Jahr 769 nicht in irgendeinem beliebigen Dokument, sondern im „Lorscher Codex“, dem Urkundenbuch des Klosters Lorsch, als Ochinheim. Aus der damaligen Bezeichnung hat sich über die Jahre Hockenheim entwickelt.

Während des gesamten Jahres wird das besondere Jubiläum mit vielfältigen Veranstaltungen gefeiert. Auf zwölf Monate verteilt werden Theatervorstellungen, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge sowie verschiedenste Feste für Abwechslung sorgen. Gemeinsam wird die erste urkundliche Erwähnung Hockenheims gefeiert. Beim Besuch der einzelnen Aktivitäten kommen nicht nur Einwohner der Rennstadt miteinander ins Gespräch, sondern auch viele Besucher aus der Region und den angrenzenden Landkreisen werden sich die Feierlichkeiten nicht entgehen lassen. Von großer Bedeutung für den Erfolg der Veranstaltungen ist das Engagement der Bürger, Vereine und Institutionen, die mit viel Herzblut interessante und unterhaltsame Programmpunkte vorbereitet haben.

Wer sich genauer über die einzelnen Festivitäten informieren möchte, kann diese auf der Homepage der Stadt unter www.hockenheim.de und der des Marketingvereins unter www.hockenheimer-marketing-verein.de einsehen.

Limitierter Stadttaler

Ein besonderes Highlight für all diejenigen, die sich das Jubiläum nach Hause holen möchten, hat die Schwetzinger Zeitung in Zusammenarbeit mit EuroMint GmbH entstehen lassen: eine limitierte Sonderprägung. In der Mitte des Stadttalers, den es in silberner und goldener Ausführung gibt, befindet sich ein Tabakblatt, dessen Anbau und Verarbeitung die Region über einen langen Zeitraum prägte. Auf der linken Seite wurde das Jubiläumslogo und dem gegenüber der Wasserturm platziert.

Komplettiert wird die Vorderseite durch drei Formel 1-Rennwagen, die den in Hockenheim beheimateten Rennsport repräsentieren. Die Rückseite ziert das Stadtwappen. Zu kaufen gibt es den Stadttaler unter anderem im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung sowie online unter www.schwetzinger- zeitung.de/lesershop. red/lg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019