Erster Bericht schon vor der Sommerpause

Der Weinheimer Gemeinderat hat am Mittwoch ein Paket zum Klimaschutz angestoßen. Es umfasst eine Prioritätenliste von 64 Einzelmaßnahmen, die in vier Kategorien eingeteilt sind. 27 von ihnen sind bereits in der Umsetzung oder Planung und finden sich in der Kategorie A wieder. Die 250 000 Euro für Maßnahmen zum Klimaschutz im Haushalt 2020 sind mit einem Sperrvermerk versehen. 25 000 Euro wurden bereits freigegeben; davon 5000 Euro für die Weiterführung der Fotovoltaik-Initiative, 7000 Euro für das Projekt „Energiesparmodelle an Schulen“, 12 000 Euro für ein Gutachten zur Prüfung der Abwärmenutzung für die Beheizung des Betriebsgebäudes am Hauptfriedhof und 1000 Euro für sonstige Ausgaben.

Nicht nur aus den Reihen des Jugendgemeinderats, der sich schon am Dienstagabend mit dem Thema Klimaschutz und der Verwaltungsvorlage befasst hatte, kam die Forderung nach mehr Transparenz. Sprachen die Nachwuchspolitiker Veröffentlichungen im Internet an, wurde im Gemeinderat von der Verwaltung ein baldiger Bericht über erste Umsetzungen verlangt – und auch prompt zugesagt. „Noch vor der Sommerpause wird der Gemeinderat einen Bericht erhalten. Außerdem nimmt die Klimaschutz-Kommission im dritten oder vierten Quartal ihre Arbeit wieder auf“, versprach Oberbürgermeister Manuel Just.

Tempo gerechtfertigt

Uli Sckerl (Grüne/Alternative Liste) bezeichnete die Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz als „erste größere Antwort auf die große Erwartung der Bevölkerung“. Daten der Wissenschaft belegten, dass das Zeitfenster kleiner geworden sei. An die Adresse von Holger Haring (CDU) gerichtet sagte Sckerl: „Unser Tempo beim Klimaschutz ist gerechtfertigt.“

Die gut besuchten Bürgerforen der GAL hätten das große Interesse am Thema in der Bevölkerung gezeigt. Bürger sollten auch künftig noch stärker eingebunden werden. „Wir wollten ein ambitionierteres Paket“, sagte Sckerl. Insbesondere dass im Stellenplan nur eine halbe und keine ganze Stelle für einen Klimaschutzbeauftragten geschaffen wurde, schmeckt der GAL nicht. Die Themen Verkehr und Mobilität will die GAL im Zusammenhang mit der Zukunftswerkstatt weiterentwickeln.

Christian Mayer (Freie Wähler) sprach von einer „gewaltigen Vorlage“, die man gerne mittrage. Für Susanne Tröscher (CDU) war die große Zahl von Maßnahmen in der Kategorie A erfreulich und Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) lobte die Beratungen in der Task-Force-Gruppe. Bei der Baumschutzsatzung habe es gute Stellungnahmen gegeben.

Nachdem Dr. Carsten Labudda (Linke) die Nutzung der Abwärme aus der Kanalisation vom Wohngebiet Römerloch für die Beheizung des Betriebsgebäudes am Hauptfriedhof als spannendes Projekt bezeichnet hatte, sorgte Manuel Justs Bemerkung, ob das eine Aufforderung an die Bürger im Römerloch sei, für Heiterkeit im Gemeinderat.

Dr. Wolfgang Wetzel (FDP) hofft, dass das Geld effektiv eingesetzt wird und merkte an, dass Klimaschutz kein neues Thema sei. Einzelstadtrat Günter Deckert (DL) bezeichnete die Maßnahmenliste als richtig und wünschte sich von der Verwaltung die zugesagte Übersichtsliste im Sommer. dra

