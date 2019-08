Erstes Kulturenfest

Boxberg.Es soll ein Fest für alle Bürger werden: Einen gemeinsamen Begegnungsnachmittag von Boxbergern für Boxberger haben die Mitglieder des Vereins Akzente ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Dass aus Nachbarn Freunde werden“ sollen sich am Freitag, 20. September, von 16 bis 20 Uhr in den Räumen des Medien- und Kulturzentrums und im Innenhof Migranten und Einheimische treffen und miteinander ins Gespräch kommen. „Alle, die das Leben in der Kommune bereichern, sollen zusammenfinden“, wünscht sich Ilona Wild, Vorsitzende des Vereins Akzente. Offen für die Kultur des anderen sein, ist das Ziel der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Boxberg und den Vereinen initiiert wird. Völkerverständigung erfolgt über den Gaumen. Alle in der Stadt lebenden Nationalitäten können Speisen mitbringen. dib

