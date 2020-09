Erstkommunionfeiern bis November

Sie haben nun wirklich lange auf diesen Tag gewartet – die rund 500 Erstkommunionkinder im Katholischen Stadtdekanat. Der Corona-Lockdown hatte ihren Weißen Sonntag in weite Ferne rücken lassen. Doch jetzt nach den Sommerferien ist es endlich soweit: Immer einige wenige begleitet von ausgewählten Gästen mit entsprechendem Abstand und gemäß der geltenden Corona-Bestimmungen werden die jungen Katholiken nun auf Etappen in die Mahlgemeinschaft der Katholischen Kirche aufgenommen. An diesem Wochenende empfangen beispielsweise in den Kirchengemeinden Mannheim-Süd, -Südwest und -Nord ihre erste Heilige Kommunion. Weitere Erstkommuniongottesdienste finden anschließend im gesamten Dekanatsgebiet noch bis in den November hinein statt. red/lok (Bild: pixabay.de/Tobias C. Wahl)

