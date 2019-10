Erstmals als Hybride

Der neue Subaru Forester kommt Anfang 2020 auf den Markt. © Subaru

Friedberg.Subaru bietet den neuen Forester mit einem Hybrid-Antrieb an. Die fünfte Generation des Geländekombis Forester soll 2020 kurz nach dem Jahreswechsel auf den Markt kommen. Außerdem kommt der Hybrid-Antrieb mit dem Namen E-Boxer auch im kompakten Crossover-Modell XV zum Einsatz. Für den E-Boxer kombiniert Subaru einen 2,0 Liter großen Vierzylinder mit 150 PS und einen in die stufenlose Automatik integrierten E-Motor, der 12 kW/17 PS leistet und aus einer Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird. Der Elektromotor kann den Vortrieb zwar nur wenige hundert Meter alleine übernehmen und erreicht maximal 40 km/h, hilft aber dem Verbrenner beim Beschleunigen und kappt so auch die Drehzahlspitzen.

Außerdem soll er den Verbrauch senken, teilt Subaru mit. Der neue Forester sprintet laut Hersteller in 11,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h, einen Normverbrauch von 6,7 Litern, einen CO2-Ausstoß von 154 g/km und kostet ab 34 990 Euro. Für den XV nennt Subaru 10,7 Sekunden, 193 km/h, 6,5 Liter und 150 g/km; die Preise beginnen bei 30 690 Euro. Bei der fünften Generation des Forester ist neben dem Antrieb auch der Aufbau neu. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019