„Es bleibt kaum Luft zum Atmen“

Main-Tauber-Kreis.Verbraucher greifen eher zu günstigen Fleischpäckchen beim Discounter. Diese Erkenntnis könnte Lebensmittelmärkte dazu bewogen haben, die Initiative Tierwohl (ITW) zu unterstützen: In Anzeigen wies etwa „Lidl“ darauf hin, dass eine „pragmatische Unterstützung für Landwirte in der aktuell schwierigen Situation geleistet“ und „ein Soforthilfepaket auf den Weg gebracht“ werde. Es umfasse „50 Millionen Euro für deutsche Schweinebauern über die ITW und eine Erhöhung der Verkaufspreise von einem Euro pro Kilogramm“ und die Weitergabe der Mehreinnahmen an Erzeuger. Matthias Frieß aus Oberrimbach, Vorstandsvorsitzender der Unabhängigen Erzeugergemeinschaft, ärgert sich: „Das ist ein super Werbegag, aber überhaupt nicht zielführend“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.12.2020