Es boomt, und die Stadt wird bauen

Weikersheim.Der Bauboom in Weikersheim läuft ungebremst. Um dem Bedarf gerecht zu werden, legt die Stadt nach – allein rund 80 Bauplätze sollen im Bereich Kopernikusstraße entstehen.

So viele Bauvorhaben wie noch nie vermeldet die Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Im ersten Abschnitt des „Planetenwegs“ läuft es, aber auch auf eigenen Grundstücken oder durch die Sanierung alter Bausubstanz. Weil die Nachfrage aber ungebrochen ist, hat der Gemeinderat unter dem Stichwort „Stadtentwicklung“ Bauleitplanungen auf den Weg gebracht - der erste Schritt hin zu weiteren Baugebieten bzw. Einzelvorhaben in Kernstadt und Ortsteilen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020