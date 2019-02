„Es gab Fehler bei der Planung“

Ludwigshafen.Ihre Liebe zu Ludwigshafen ist groß, auch wenn Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in vielen städtischen Bereichen mit Problemen kämpft.

Sie sagen oft: „Das ist der schönste Job auf der Welt für mich“. Ist das Ihr Ernst angesichts der Probleme in der Stadt?

Steinruck: Ich liebe den Job weiterhin. Es sind spannende Herausforderungen. Ich habe bewiesen, dass ich sie angehe.

Werden Sie bei der Hochstraße organisatorisch etwas ändern, um das Verkehrschaos zu vermeiden?

Steinruck: Ja, wobei es abzuwarten gilt, ob es ein Verkehrschaos wird. Es gab Fehler. Bislang war der rein technisch orientierte Lenkungskreis Hochstraße beim Baudezernat angesiedelt. Ich werde einen strategischen Lenkungskreis Hochstraßen/große Infrastrukturprojekte in meinem Dezernat einrichten und zur Koordinierung zwei Stabstellen schaffen. Dieser wird durch einen externen Beraterkreis begleitet.

Wer gehört diesem Gremium an?

Steinruck: Die IHK und Metropolregion sind ebenso vertreten wie der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises oder der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz. Zudem werden Verkehrsinitiativen oder die betroffenen Ortsvorsteher eingebunden.

Das Baudezernat hat bei der Hochstraße Süd keine gute Figur abgegeben. Zuerst galt die Planung als alternativlos – jetzt nicht mehr.

Steinruck: Das Baudezernat hat hervorragende Ingenieure, die gute Arbeit mit Hilfe Externer machen. Es war ein strategischer Fehler, dass man nur eine Sanierung der Hochstraße Süd während des laufenden Betriebs untersuchte. Man hätte früher Alternativen prüfen können.

Wann liegt das neue Konzept vor?

Steinruck: Unter Zeitdruck ist keine gute Lösung zu erwarten. Wir müssen sorgfältig prüfen und sollten keine Schranken im Kopf haben. Das neue Konzept wird wohl nicht mehr in diesem Jahr präsentiert.

Wie gut läuft die Planfeststellung?

Steinruck: Ich hoffe, dass es bis Jahresende beendet werden kann.

Die Kosten der Hochstraßen- projekte explodieren. Die Stadt braucht Zuschüsse – mehr denn je.

Steinruck: Bund und Land sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie leben ganz gut von der Wirtschaftskraft der Region, die ganz entscheidend von den Hochstraßen abhängt. Deshalb erwarte ich eine überdurchschnittliche Unterstützung.

In Ihrer Neujahrsrede haben Sie Menschen, die Müll wegwerfen, als Dreckspatzen bezeichnet und eine Kampagne angekündigt.

Steinruck: Wilder Müll, Ausspucken, rücksichtsloses Parken – alles hat die gleiche Ursache.

Nämlich?

Steinruck: Respektlosigkeit vor den Mitmenschen, vor der eigenen Stadt. Die Menschen sind unsolidarisch, wir sehen das in ganz Deutschland. Wir haben die Agentur für die Kampagne schon ausgesucht.

Es wird Sommer oder Herbst?

Steinruck: Ja, die Agentur muss noch ein bisschen nacharbeiten.

Was soll die Kampagne erreichen?

Steinruck: Sie soll Menschen sensibilisieren. Mein Ziel war, dem Menschen nicht nur den Zeigefinger zu zeigen, sondern klarzumachen: Wir als Verwaltung machen unsere Hausaufgaben. Die Einführung von Gebühren bei den Wertstoffhöfen führte dazu, dass manche ihren Müll im Dunkeln irgendwo abstellen.

Die Zusammenarbeit mit den Dezernenten ist ausbaufähig?

Steinruck: Sie ist sehr gut und kollegial, aber jeder Dezernent muss seine Hausaufgaben machen.

Das war bisher nicht so?

Steinruck: Es gibt Dinge, die habe ich an mich gezogen. Ich kann aber nicht alles an mich ziehen. Wir haben gewählte Beigeordnete, denen die Oberbürgermeisterin keine Weisungen geben darf. Meine Geduld ist begrenzt, wenn ich für Dinge beschuldigt werde, die nicht in meiner politischen Verantwortung stehen.

Sie haben wegen Hauptbahnhof und Posttunnel einen Brief an Bahnchef Lutz angekündigt.

Steinruck: Ich hatte den Brief in meinem Weihnachtsurlaub formuliert – im Zorn – und habe ihn die Kollegen lesen lassen. Diese fanden ihn etwas hart formuliert. Eine Überarbeitung habe ich am Tag nach der Neujahrsrede abgeschickt. Die Antwort, nicht von Richard Lutz, hat mich nicht zufriedengestellt. Die Bahn ist verantwortlich, dass der Bahnhof sauber und sicher ist.

Welchen Tenor hatte das Antwortschreiben der Bahn?

Steinruck: Die haben an andere Stellen verwiesen.

Sie werden nachhaken?

Steinruck: Ja.

Mit der ersten Variante Ihres Schreibens?

Steinruck: Letztendlich will ich ja was von der Bahn, aber es ärgert mich, wenn ich da angegriffen werde. Ich darf nicht in fremdes Eigentum reingehen und putzen – auch weil wir genug zu putzen haben in Ludwigshafen und dem kaum nachkommen können. Ich erwarte, dass ein mehrheitlich staatlich geführtes Unternehmen die kommunalen Interessen berücksichtigt.

Das Nationaltheater muss saniert werden. Wie stark kann der Pfalzbau als Ersatzspielstätte helfen?

Steinruck: Es gab Gespräche, mittlerweile ist ein Vermittler eingeschaltet, denn beide Städte haben so ihre Vorstellungen. Wichtig ist für mich, dass wesentliche Ereignisse im Pfalzbau trotz der Hilfe für Mannheim stattfinden. Mannheim hatte anfangs Maximalforderungen.

