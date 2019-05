„Es geht um das Schicksal der EU“

Sie ist die jüngste Frau im europäischen Parlament. Terry Reintke war gerade einmal 27 Jahre alt, als sie Abgeordnete wurde. Mit dieser Zeitung spricht sie über Identität, politischen Druck von der Straße und welche Erfahrungen sie als junge Frau im Parlament machen musste.

Frau Reintke, Sie sind stolz darauf, aus dem Ruhrgebiet zu kommen. Gleichzeitig sehen Sie sich als Europäerin. Wie geht das zusammen?

Terry Reintke: Das geht ausgezeichnet. Alles, was in Brüssel oder Straßburg passiert, hat unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland – und auch auf das Ruhrgebiet. Es liegt im Herzen des Kontinents und sein Schicksal ist ganz eng mit dem Europas verbunden.

Haben Sie ein Beispiel?

Reintke: Das Ruhrgebiet macht einen Strukturwandel durch. Bergwerke schließen, die Kohle und manche Industrien verlieren an Bedeutung. Solche Prozesse gibt es europaweit, und es gilt, sie europäisch zu gestalten. Gerade beim Strukturwandel kann die EU eine wichtige positive Rolle spielen.

Häufig entsteht der Eindruck, die EU sei weit weg.

Reintke: Im Gegenteil, hier bewegt sich etwas, wenn Druck von der Straße kommt und Menschen sich engagieren. Ein Beispiel: die Diskussion um die Urheberrechtsreform.

Die Urheberrechtsreform hat trotz großer Proteste das Parlament passiert.

Reintke: Einfluss lässt sich nicht nur daran messen, ob das Ergebnis in eine bestimmte Richtung kippt. Im Vergleich zu früheren Abstimmungen haben einige Abgeordnete ihre Meinung geändert, so dass wir am Ende ein recht knappes Ergebnis hatten. Was aber noch wichtiger ist: Es gab – auch im Parlament – eine große Diskussion, in der um viele Punkte gerungen wurde.

Welche Erfahrungen macht man als junge Frau in so einem großen Parlament?

Reintke: Als ich in einem Ausschusssaal meinen Abgeordneten-Platz einnehmen wollte, bat mich ein Saaldiener, dass ich mich hinten hinsetzen sollte, wo Praktikanten und Mitarbeiter sitzen. Er bemerkte seinen Fehler aber recht schnell. Ein anderes Mal war ich gemeinsam mit einem älteren Kollegen zu einer Talkshow eingeladen. Vor der Sendung sprach er mich auf mein rotes Kleid an. „Das tragen Sie doch nur, um aufzufallen“, sagte er. Ein Kommentar, der nichts mit dem Diskussionsthema zu tun hatte und sich nur gegen mein Äußeres richtete – ein Schachzug, um mich zu verunsichern.

Was macht das mit Ihnen?

Reintke: In dem Moment habe ich mir geschworen: Ich lasse mich von so etwas nicht ablenken. Und ich werde dafür kämpfen, dass andere Kolleginnen solche Erfahrungen nicht machen müssen. Solche Kommentare sind Teil eines größeren Problems. So werden Frauen, die sich an politischen Prozessen beteiligen wollen, Steine in den Weg gelegt.

Gibt es auch positive Momente, die Ihnen in Erinnerung bleiben werden?

Reintke: Ich war bewegt, als ein schottischer Kollege eine brennende Rede für Europa gehalten hat – kurz nach der Brexit-Abstimmung. Er sagte, das europäische Projekt bedeute den Menschen in Großbritannien immer noch viel. Das war für mich ein Weckruf, dass es sich lohnt, für die EU zu kämpfen.

Der Brexit war ein Sieg von Populisten. Wie ist mit ihnen umzugehen?

Reintke: Wir müssen klare Kante zeigen. Das muss in unserem Umgang mit populistischen und rechtsextremen Parteien deutlich werden. Andernfalls haben wir einen Normalisierungsprozess, der sehr gefährlich ist. Wir dürfen uns von ihnen auch nicht die Themen diktieren lassen. Nur, weil Rechtspopulisten ständig über Migration diskutieren wollen und jedes beliebige politische Thema damit verknüpfen wollen, müssen wir uns nicht darauf einlassen.

Rechte Parteien melden sich aber auch immer wieder zu Themen wie Gleichstellung und Umgang mit Minderheiten.

Reintke: In diesem Bereich formieren sich die Rechten immer mehr – und zwar über althergebrachte Grenzen hinweg. So arbeiten plötzlich fundamentalistische Christen mit Rechtsextremen zusammen. Was mich besorgt: Diesen Menschen ist es gelungen, rückschrittliche Thesen als hip und jung zu verkaufen. Es ist an uns, für bereits erkämpfte Rechte aufzustehen und dafür zu sorgen, dass das Rad nicht zurückgedreht wird.

Welche Bedeutung hat dann die Europawahl 2019?

Reintke: Es handelt sich um eine Schicksalswahl. Wenn im Parlament die Mehrheit der pro-europäischen Parteien kippt, sieht es düster aus. Dann wären auch elementare Grundwerte unserer Union, wie Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und eine freie Justiz, in Gefahr.

Und was werden Sie dafür tun, dass es nicht so weit kommt?

Reintke: Es reicht nicht, immer nur gegen Rechtspopulisten anzugehen. Alle Parteien müssen deutlich machen, wie sie sich voneinander unterscheiden, damit die Bürger auch wirklich eine Wahl haben.

Hat die schwierige Unterscheidbarkeit der Parteien erst zum Aufstieg der Populisten geführt?

Reintke: Die Unterschiede waren häufig schwer zu erkennen. Das liegt auch an unserer Arbeitsweise. Das EU-Parlament arbeitet sehr konsensorientiert. Wir führen Debatten auf einem unfassbar hohen technischen Niveau. Gerade vor der Wahl müssen wir in einfacher Sprache deutlich machen, worum es uns geht.

Sollte das nicht zu jeder Zeit der Anspruch sein – und nicht nur unmittelbar vor Wahlen?

Reintke: Definitiv. Das Traurige ist: Rechtspopulisten bekommen das meistens besser hin und werden deshalb auch mehr gehört. Dadurch entsteht ein Missverhältnis, was die Wahrnehmung angeht. Wir müssen, bei aller Sachlichkeit, auch etwas emotionaler werden. Die Brexit-Befürworter waren deshalb erfolgreich, weil sie die Gefühle der Menschen angesprochen haben.

Warum lohnt es sich, für Europa zu kämpfen?

Reintke: Alle großen Probleme unserer Zeit können wir nicht alleine lösen. Die EU ist das erfolgreichste internationale Demokratieprojekt, das es jemals gegeben hat. Nur zusammen können wir den Umgang mit dem Klimawandel, die weltweite Migration und soziale Ungleichheit angehen.

Haben Sie Hoffnung, dass es in der jungen Generation genug Menschen gibt, die sich dafür engagieren?

Reintke: Mir wurde immer wieder vorgeworfen, dass junge Menschen sich nicht für Politik interessieren. Das ist Unsinn. Sie haben einen größeren Abstand zu institutionalisierter Politik – also Parteien und Parlamenten. Sie organisieren sich anders, zum Beispiel bei Demonstrationen wie Fridays for Future oder als Online-Aktivisten, die im Internet für ihre Rechte kämpfen.

