„Es geht um qualitative Pflege“

SCHWETZINGEN.Die beiden examinierten Pflegekräfte Ganimet Izci und Handan Sun sind bereits über 20 Jahre in einer Reha-Geriatrie tätig und führen seit Anfang des vergangenen Jahres ihren eigenen Pflegedienst „Schwesterliebe“, der ganz auf der Höhe der Anforderungen des neuen Jahrzehnts ist. „Unser Anspruch in der Pflege war schon immer die Steigerung der Lebensqualität. Wir wollen jedem ein Lächeln auf das Gesicht zaubern“, so Ganimet Izci.

Mit den Büros in Schwetzingen und Plankstadt betreut der Pflegedienst Pflegebedürftige im näheren Umkreis, wobei es von Brühl über Ketsch, Oftersheim und Eppelheim, bis nach Mannheim-Rheinau geht. Für die Inhaber ist neben der Qualität in der Pflege, die Kompetenz aus den verschiedenen Fachbereichen besonders wichtig.

Angehörige unterstützen

So hat man sich für die Demenzbetreuung und Palliativbetreuung/Sterbebegleitung fachgerecht ausbilden lassen. Weitere Zertifizierungen im Bereich Wundversorgung stehen als Nächstes an. „Unser Ziel ist es, Pflegebedürftige und Angehörige dort zu unterstützen, wo Sie auf professionelle und kompetente Hilfe angewiesen sind. Ein Lächeln, oder das einfache Danke ist dabei die beste Bestätigung für unsere Arbeit“, so Izci.

Auch im Bereich der kultursensiblen Pflege legt der Pflegedienst einen besonderen Wert auf den Umgang mit tabuisierten Themen und Lebensbereiche wie der Intimsphäre, der Demenz oder dem Tod. Die Kenntnis religiös bedingter Rituale, das Wissen um Krankheitsverständnis, entsprechende Sprachkenntnisse, kulturell spezifische Umgangsformen sowie Höflichkeitsregeln, sind dabei das A und O bei Pflegebedürftigen nicht deutscher Herkunft. Die Pflege wird damit zu einer der zentralen gesellschaftlichen Aktivitätsbereiche für Integration und Kooperation.

