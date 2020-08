Es geschah bei Tag

Bad Mergentheim.Aggressivität, Beleidigungen und verbale Auseinandersetzungen: All das kennen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst – auch in der eher ruhigen Kurstadt. Mit der Gewalttat, die sich an diesem Mittwoch am helllichten Tag in der Innenstadt abgespielt hat, wurde eine rote Linie überschritten. Ein Tabubruch, über den Stadtverwaltung und Ordnungsamt entsetzt sind.

Die mutmaßlichen Täter schubsen einen Stadtangestellten, laufen dann in Richtung Deutschordensplatz davon. Er heftet sich an ihre Fersen. Nicht für lange: Schon an der Ecke Nonnengasse tauschen die Rollen. Die flüchtigen Männer gehen zum Angriff über. Sie verprügeln den 51-Jährigen so schwer, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wird. Dort befindet er sich nach Informationen der FN immer noch in stationärer Behandlung. „Wir sind sehr betroffen über diesen Vorfall“, äußert sich Oberbürgermeister Udo Glatthaar.

