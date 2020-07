Es gibt noch freie Plätze

Ein Arbeitnehmermarkt mit guten Chanchen auf Anstellung: Das galt noch bis vor kurzem – doch mit Corona hat sich das schnell geändert. Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Karin Käppel, ist sich jedoch sicher, dass junge Menschen auch in Corona-Zeiten ihre Berufspläne schmieden und nach Ausbildungsplätzen suchen können. In diesem Interview beschreibt sie die Situation und die Chancen.

Wie stellt sich Ihnen die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt dar?

Karin Käppel: Die Corona-Krise hat auch den Ausbildungsmarkt nicht verschont und ziemlich erschüttert. Viele Unternehmen stehen aktuell vor großen Herausforderungen, halten aber dennoch an ihren Ausbildungsplänen fest. Kaum ein Betrieb hat bisher sein Ausbildungsangebot bei der Arbeitsagentur zurückgezogen. Die duale Ausbildung ist nach wie vor ein elementarer Baustein zur Sicherung des Fachkräftebedarfes. Zahlreiche Unterstützungsangebote von Bund und Land sind geplant, die alle ein Ziel verfolgen: den Ausbildungsmarkt auch unter Pandemie-Bedingungen auf möglichst sichere Beine zu stellen. Zwar sind die Zeiten momentan (noch) stürmisch, dennoch wird es einen Ausbildungsbeginn 2020 geben.

Gibt es noch freie Ausbildungsplätze und wenn ja, in welchen Bereichen?

Käppel: Es gibt noch freie Ausbildungsplätze in fast allen Bereichen. Welcher Beruf zu einem passt und wo ich diesen finden kann, dabei kann die Berufsberatung weiterhelfen.

Im Juni waren bei der Arbeitsagentur noch über 566 freie Ausbildungsstellen im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die Top 10 der unbesetzten Stellen sind Ausbildungsplätze für Einzelhandelskaufleute, Fachkräfte Lagerlogistik, Industriekaufleute, Industriemechaniker, Kfz-Mechatroniker, Maler/Lackierer, Anlagenmechaniker Sanitär-/Heizung- und Klimatechnik, Kaufleute Büromanagement, Bankkaufleute und Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik.

Wir stellen zwar eine gewisse Zurückhaltung bei den Unternehmen fest. Doch es gibt kaum Stornierungen von – vor der Krise zugesagten – Ausbildungsverträgen. Und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA erwartet, dass sich die Branchen Gesundheit, Pflege und alle Berufe, die in Zusammenhang mit der Digitalisierung stehen, am schnellsten erholen.

Wie hat sich die Berufswahl der jungen Menschen in Corona-Zeiten verändert?

Käppel: War die Berufswahl schon vor der Krise für viele junge Menschen enorm schwer, so wurde das durch fehlenden Unterricht, ausgefallene Praktika, stornierte Auslandsaufenthalte und Freiwilligendienste nicht einfacher.

Umso wichtiger ist es, aktuelle Möglichkeiten und Alternativen zu kennen. Die Zeit nutzen und nicht abwarten, denn es verstreicht wertvolle Zeit.

Der eine oder andere Traum vom Auslandsaufenthalt oder Übergangsjob in diesem Jahr ist wahrscheinlich geplatzt. Die Unsicherheiten, was ab Herbst geht und was nicht, ist groß. Ich rate allen Schulabgängern jetzt mit der Berufsberatung Kontakt aufzunehmen, um realistische Möglichkeiten auszuloten und zu realisieren.

Wie funktioniert Berufsorientierung und Berufsberatung in der Corona Krise?

Käppel: Nach Beratungsgesprächen per Telefon und E-Mail freut es mich, dass die Berufsberaterinnen und -berater jetzt langsam auch wieder persönliche terminierte Beratungen in den Schulen oder der Arbeitsagentur anbieten können. Vieles ist online möglich, der persönliche Kontakt ist dennoch nicht vollständig zu ersetzen.

Schüler und Schülerinnen sollten sich mit der Frage „Wie geht es jetzt weiter?“ beschäftigen. Dazu müssen sie herausfinden, was sie eigentlich gut können, was sie beruflich erreichen wollen und wo ihre Bedürfnisse und Interessen liegen. Diesen Prozess der Orientierung ist mit dem Einsatz eines Navi-Gerätes zu vergleichen. Kenne ich meinen Standort nicht, kann ich auch keine Route einschlagen. Das war aber vor Corona auch schon so.

Von der wirtschaftlichen Unsicherheit sollen sich künftige Schulabsolventen nicht verrückt machen lassen. Die Krise wird auch ein Ende haben und wer gut aufgestellt und motiviert ist, muss sich nicht allzu sehr sorgen.

Wie in anderen Regionen konnten auch im Main-Tauber-Kreis fast alle Bildungsmessen in diesem Jahr nicht stattfinden. Als super Alternativprogramm gibt es dafür am 6. und 7. November einen gemeinsamen digitalen Karrieretag von der IHK Heilbronn-Franken, der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, der Handwerkskammer und den Fränkischen Nachrichten.

Und wenn es bisher noch nicht mit dem Ausbildungsplatz geklappt hat, wie unterstützt die Arbeitsagentur die Ausbildungsplatzsuchenden?

Käppel: Sollte es mit einem Ausbildungsplatz in diesem Jahr nicht klappen, können wir über eine Einstiegsqualifizierung ein Langzeitpraktikum fördern. Teilweise kann diese Zeit auf eine spätere Ausbildung angerechnet werden. Unsere virtuellen Angebote wie beispielsweise das Selbsterkundungstool Check-U sind sehr gefragt. Außerdem haben wir Online-Angebote in Planung, die Bewerber und Bewerberinnen mit Firmen zusammenbringen sollen. Mit unserer AzubiWelt-App können Jugendliche direkt am Smartphone nach freien Ausbildungsstellen suchen.

Kontakt zur Berufsberatung: E-Mail: Tauberbischofsheim.U25@arbeitsagentur Telefon: 07 91/9 75 84 44 oder 08 00/4 55 55 00

