Es gibt viel zu erleben

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium lädt für Samstag, 16. Februar, von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Neben der Information für die künftigen Fünftklässler beziehungsweise deren Eltern können Sie sich die Veranstaltungen und Projekte der Fachschaften und einzelner Klassen ansehen, die die Schüler und Lehrer mit Freude vorbereiten. Außer der Schulleitung informieren auch der Freundeskreis „GYM“ und der Schulelternbeirat über ihre Arbeit. Insgesamt stehen mehr als fünfzig verschiedene Projekte auf dem Programm dieses Informationstages.

Mitmachlabor für kleine Forscher

Ausgehend vom Kultur-Café in der Aula können die Besucher verschiedene „Lokale“ aufsuchen und dort mit Speisen aus den unterschiedlichsten Regionen und Ländern den kleinen Hunger stillen. Wer möchte, kann die Ruhe der Schülerbücherei genießen und dort in dem reichhaltigen Bücherbestand stöbern. In allen naturwissenschaftlichen Fachräumen sind Ausstellungen oder Experimentierstationen aufgebaut. Im Mitmachlabor der Schule können kleine Forscher erste Erfahrungen sammeln. Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage Bismarckstraße. wn

