Es ist an der Zeit, Träume wirklich umzusetzen

Die Gründe für eine Badsanierung sind vielfältig. Häufig ist das bestehende Badezimmer nicht mehr schön anzusehen, es ist vielleicht auch zu klein, oder entspricht einfach nicht mehr den eigenen Ansprüchen.

Der hohe Einstieg in die Dusche oder Badewanne ist unpraktisch. Zudem sind die Fliesen und Fugen schwer zu reinigen und Schimmelbefall macht sich bemerkbar. Egal was der Grund für den geplanten Badumbau ist, Viterma ist ein zuverlässiger Ansprechpartner rund um das Thema Bad. „Unsere hochqualifizierten Profi-Handwerker vor Ort zaubern innerhalb von maximal fünf Tagen aus dem alten Badezimmer ein neues Wohlfühlbad“, verspricht Viterma-Partner Michael Schnatz aus Brühl.

Langlebige Materialien

Dabei kann aus einer sehr großen Auswahl von Farben, Markenherstellern und Designs gewählt werden. Die Vorteile einer Badsanierung mit Viterma sind dabei umfangreich. „Wir verwenden langlebige, schimmelfreie und besonders pflegeleichte Materialien, damit jeder Kunde möglichst lange Freude an seinem neuen Badezimmer“, erklärt der Brühler und fügt darüber hinaus an: „Eine bodenebene Dusche und das fugenlose Viterma-Wandsystem werden individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen maßgefertigt. Auf diese Weise ermöglichen wir selbst in kleinen Badezimmern eine optimale Raumnutzung.“

Festpreis ist garantiert

Viterma verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Badsanierung und hat bereits mehr als 20 000 Badezimmer renoviert. Nach der abgeschlossenen Renovierung werden Viterma-Kunden stets nach ihrer Zufriedenheit befragt. Dabei geben 98 Prozent der Kunden an, dass sie mit dem Badumbau durch das Unternehmen sehr zufrieden sind und das Unternehmen daher an andere Interessierte zur eigenen Sanierung weiterempfehlen würden.

Egal, ob eine Komplett- oder Teilbadsanierung geplant ist, mit Viterma sind unsere Kunden auf der sicheren Seite. Einfach einen einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin in den eigenen vier Wänden oder bei Viterma in Brühl vereinbaren, dann kann es schon bald losgehen“, lädt Michael Schnatz ein. Und er ergänzt: „Dank unserer Festpreisgarantie können die Kunden sicher sein, nie mehr als den zuvor vereinbarten Preis zu bezahlen.“ zg/chh

