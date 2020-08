„Es ist kompliziert wie nie“

Über mangelnde Arbeit durfte sich Oliver Kreuzer in diesem Sommer wahrlich nicht beschweren. Der in Ketsch aufgewachsene Geschäftsführer Sport beschloss gemeinsam mit Trainer Christian Eichner (Bild), dass insgesamt zwölf Spieler in Zukunft nicht mehr das Trikot des Karlsruher SC tragen werden – darunter auch die langjährige Nummer 1 Benjamin Uphoff sowie die Leistungsträger Änis Ben-Hatira, Damian Roßbach, Daniel Gordon und Manuel Stiefler.

Mit Stiefler und Gordon befindet sich Kreuzer immer noch in Gesprächen, bestätigt er: „Wir wollen Gordi nach wie vor gerne im Team haben, er ist ein echter Kabinenspieler. Auch Manuel schreibe ich noch nicht ab. Aber beide kennen ihre Situation. Und wir haben Prioritäten. Die Lücke hinten links konnten wir mit Philip Heise nun schließen. Jetzt wollen wir einen rechten Außenbahnspieler holen.“

Die Situation auf dem Transfermarkt ist aber unter Corona-Umständen nicht gerade einfach, erklärt der 54-Jährige: „So kompliziert war es seit Jahren nicht mehr. Aber das gilt nicht nur für uns. Viele Clubs müssen sparen, die internationalen Ligen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu Ende gegangen, überall gibt es Unwägbarkeiten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass im September noch einmal ein bisschen Schwung reinkommt.“

Sollte es zu einer Einigung mit Gordon nicht mehr kommen, dann wird wohl Robin Bormuth neben David Pisot verteidigen.

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Verpflichtung von Markus Kuster. Der Keeper soll die Rolle des nach Freiburg abgewanderten Uphoffs einnehmen. „Markus war ein absoluter Leistungsträger in Mattersburg. Mit ihm bekommen wir auf der Torhüterposition einen trotz seines relativ jungen Alters erfahrenen Schlussmann, der sich mit seinen Paraden auch schon für die österreichische Nationalmannschaft empfohlen hat“, erklärt Kreuzer.

Nach der Last-Minute-Rettung in der Vorsaison dürfte es für den KSC, der seine Heimspiele in der Baustelle „Wildpark“ austragen wird, wieder nur um den Klassenerhalt gehen – wenn möglich diesmal nicht wieder in letzter Minute. mjw

