„Es ist mir sehr wichtig, bürgernah zu sein“

Schwetzingen.In diesem Jahr feiert der Schwetzinger Stadtmarketingverein runden Geburtstag, denn vor zehn Jahren, am 20. Januar 2009, wurde er gegründet. So wurden im vergangenen Jahrzehnt erfolgreich langfristige Strukturen für Events, Abläufe und Finanzen gelegt. Nach dem Ausscheiden der ehemaligen Geschäftsführerin Anne-Marie Ludwig übernahm zum 1. Juni der ehemalige ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins, Jens Rückert, die Leitung. Rückert ist in der Region neben seiner Arbeit beim Stadtmarketingverein auch durch seine Tätigkeiten bei der Organisation des Internationalen Deutschen Turnfests 2013, bei der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH (Lukom) und in der Bahnstadt Heidelberg bekannt. Zudem ist er als Beisitzer im Vorstand TV Schwetzingen aktiv. Im Interview spricht er über seine Ziele und wie er Schwetzingen als Einkaufsstadt vorantreiben möchte.

Herr Rückert, bisher waren Sie selbstständig tätig und haben ehrenamtlich als Vorsitzender des Stadtmarketings Schwetzingen fungiert. Wie kam es zu der Entscheidung das Amt des Geschäftsführers zu übernehmen?

Jens Rückert: Nach der überraschenden Kündigung meiner Vorgängerin Anne-Marie Ludwig Anfang Januar, hat sich der gesamte SMS-Vorstand nach diversen internen Beratungen einstimmig für eine vereinsinterne Nachfolge entschieden und mich gebeten, die Geschäftsführung ab 1. Juni zu übernehmen. Als bisheriger erster Vorsitzender des Vereins habe ich mich dabei selbstverständlich meiner eigenen Stimme enthalten. Am Ende war sicher auch ausschlaggebend und mitentscheidend, dass ich in meinem sechsjährigen Vorstandsvorsitz (seit März 2013) nah am operativen Geschäft dran war.

Inwieweit wird das Stadtmarketing Schwetzingen mit Ihnen als Geschäftsführer neu strukturiert? Und welche Ziele verfolgen Sie damit?

Rückert: Als erste strukturelle Veränderung werden wir im Herbst unsere neue zentrale SMS-Geschäftsstelle in der Innenstadt (Dreikönigstraße 17) einrichten und eröffnen. Es ist mir sehr wichtig, bürgernah zu agieren und gut erreichbar zu sein, um so auch eine größere räumliche Nähe zu unseren diversen Zielgruppen herzustellen. Das sind nicht nur lokale Unternehmen und Vereine, sondern auch stadtmarketing-interessierte Bürger und engagierte Privatpersonen, die ich zum aktiven Mitmachen motivieren möchte und dadurch auch die Mitgliederzahl weiter erhöhen will.

Wie wollen Sie Schwetzingen als Einkaufsstadt vorantreiben?

Rückert: Wir haben in den letzten Jahren mit unseren besucherstarken Großveranstaltungen wie dem „Spargelsamstag“, „Schwetzinger Herbst“ (mit einer Streetfood-Meile) und dem „Französischen Markt“ (mit „Late-Night-Shopping“) echte Marken geschaffen und im Live-Marketing relativ hohe Maßstäbe gesetzt – und dies trotz sehr begrenzter personeller Kapazitäten und endlicher finanzieller Mittel. Das wollen wir fortsetzen und durch diese erfolgreichen Events, alle Bürger und Besucher der Stadt auch zukünftig zum Verweilen einladen und zum Einkaufen animieren – unterstützt und flankiert durch kleine und kreative Verkaufsaktionen unserer engagierten Händler.

Wie kann die Nähe zu den Geschäftsleuten verbessert und weitere Mitglieder für Ihren Verein gewonnen werden?

Rückert: Unsere Mitglieder müssen durch ihre Vereinszugehörigkeit einen tatsächlichen Mehrwert sehen und am Ende auch haben – nicht (nur) unmittelbar, sondern möglicherweise erst im zweiten Schritt über eine mögliche Umwegrendite. Zudem ist es, aus meiner Sicht, ganz wichtig, sich für ihre jeweiligen Anliegen zu interessieren und aktiv um ihre täglichen Belange zu kümmern. Deswegen sehe ich mich nicht nur als externer Vermarkter, sondern vor allem auch als interner Dienstleister. Dadurch sollen strategisch und perspektivisch auch neue Mitglieder gewonnen werden. Ich bin mir sicher, dass wir schon in den nächsten Wochen die „magische Zahl“ von 100 Mitgliedern erreichen und endlich „knacken“ werden.

Haben Sie bereits Ansatzpunkte für neue Veranstaltungsangebote?

Rückert: Im laufenden Kalender- und Wirtschaftsjahr werden wir die noch von Anne-Marie Ludwig terminierten und budgetierten Veranstaltungen in jedem Fall beibehalten. Ob es im nächsten Jahr inhaltliche Veränderungen und programmatische Neuerungen geben wird, hängt von der gesamtwirtschaftlichen Situation des eingetragenen Vereins ab. Events im öffentlichen Raum kosten (viel) Geld, das man erst einmal haben und gegebenenfalls im Vorfeld erwirtschaften muss. Wir wollen aber einzelne Veranstaltungsformate konzeptionell überdenken, organisatorisch auf den Prüfstand stellen und möglicherweise durch neue unaufwendigere und kostengünstigere ersetzen. Hier bin ich mit dem Vorstand und den Mitgliedern in engem Kontakt und regem Austausch.

Welche bereits vorhandenen Konzepte lassen sich weiter ausbauen?

Rückert: Gerade im genialen Zusammenspiel von lokaler Wirtschaft, Kultur und Tourismus lassen sich bereits bewährte und erfolgreiche Konzepte weiter ausbauen. Hohe Kulturgüter, wie der weltberühmte „Schwetzinger Spargel“, Mozart, das barocke Schloss mit dem einzigartigen Rokoko-Theater (und den jährlichen musikalischen Höhepunkten „Schwetzinger SWR Festspiele“ und „Schwetzinger Mozartfest“) sowie der wunderschöne Schlossgarten (mit dem sommerlichen Highlights „Musik im Park“, „Lichterfest“ und „Schloss in Flammen“) sind traditionell tourismuswirtschaftliche Pull-Faktoren für eine aktive Belebung und erfolgreiche Vermarktung der Stadt. Mit meinen thematischen Schwerpunkten, Ausbau der regionalen Marketing-Vernetzung, Stärkung der Städtepartnerschaften und Schaffung einer neuen Stadtmarke „Sport“, will ich auch durch spezielle Kampagnen mit ausgesuchten Werbeträgern und bekannten Markenbotschaftern in die Schwetzinger Geschäftswelt positiv hineinwirken. Gemeinsame Projekte und aufeinander abgestimmte Aktionen mit den Entscheidern der Stadtverwaltung, aller lokalen „Player“ und relevanten Interessengruppen werden ein erfolgreiches Stadtmarketing auch weiterhin möglich machen, nachhaltig gestalten und langfristig sicherstellen – dafür werde ich hart arbeiten und darauf freue ich mich. lg/imp

