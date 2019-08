„Es macht Spaß, diesen Verein zu trainieren“

Ralf Fuchs ist seit der Winterpause beim SV Rengershausen. Trainer und Verein hatten ein halbes Jahr „Probezeit“ vereinbart, um sich gegenseitig kennenzulernen. Beide Seiten haben diese Probezeit bestanden: „Wenn nicht so viele positive Fakten dafür gesprochen hätten, wäre ich jetzt nicht Trainer beim SV Rengershausen“, lobt der in Tüngental wohnende Coach.

„Das ist noch zu 100 Prozent ein Dorfverein – und dies meine ich natürlich keineswegs abwertend – im Gegenteil: Hier kennt jeder jeden, die Spieler ziehen sehr gut mit, es sind keine Spieler zugekauft, die Fans stehen hinter den Akteuren und feuern an, anstatt zu kritisieren, das habe ich in anderen Vereinen noch nicht so miterleben dürfen – es macht einfach Spaß, diesen Verein zu trainieren und die Spieler in ihrem Heimatverein weiter zu entwickeln.“ Keine Trainingseinheit soll wie die andere sein, auch wenn sie die gleiche Zielsetzung haben, betont der neue Coach und sieht sich belohnt, wenn die Spieler gerne zum Training kommen. „Das Training beginnt beim letzten Spiel“, so das Credo des 54-Jährigen, der früher in seiner Heimat im Raum Koblenz höherklassig spielte: „Es gilt die Fehler, die gemacht wurden, abzustellen, und man freut sich miteinander, wenn diese Maßnahmen in den folgenden Spielen zum Tragen kommen.“

Ralf Fuchs ist sich natürlich bewusst, dass dies nicht von heute auf morgen geht. „Ich versuche, eine Symbiose von Altbewährtem und neuen Trainingsmethoden zu finden und nutze auch immer wieder mal die Gelegenheit, Kollegen in höheren Klassen beim Training zuzuschauen“, informiert der SVR-Coach, der sich freut, dass man im Verein immer ein offenes Ohr für ihn hat, wenn es zum Beispiel um die Anschaffung von Materialen geht. Sein Ziel ist es „die Weiterentwicklung eines jeden Einzelnen zu fördern, vom Torwart bis zum Auswechselspieler“.

„Wenn die Spieler weiter von Training zu Training und von Spiel zu Spiel mitziehen, wollen wir sehen, was wir in dieser Saison hinbekommen“, will sich Fuchs nicht auf einen Tabellenplatz festlegen, ist aber zuversichtlich, dass eine Platzierung in der oberen Hälfte möglich ist. Es gilt beim SVR, den Weggang von Nico Hirschlein nach Gommersdorf zu kompensieren – dies traut der Trainer den „sehr, sehr engagierten“ beiden Neuzugängen Tobias Teichmann und Lukas Heck zu.

