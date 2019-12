„Es war ein schwieriger Weg“

Für Marion Hördt und ihr Team war am Samstag ein großer Tag: Ihr Projekt „Das Wohnzimmer“ in der Weinheimer Weststadt, schräg gegenüber den Hochhäusern an der Kurt-Schumacher-Straße, feierte sein einjähriges Bestehen. Träger des Cafés, das als Begegnungsstätte für alle Generationen der Weststadt konzipiert ist, ist der „Bürgerverein West“. Sechs bis zehn ehrenamtliche Helfer kümmern sich laut Hördt darum, dass das Café an sieben Tagen die Woche geöffnet werden kann. „Wir bräuchten auf jeden Fall noch weitere Helfer. Jeder ist willkommen“, sagt sie. Hördt selbst und ein weiterer Mitarbeiter, Daniel Carrera-Mangold, sind als Halbtagskräfte fest angestellt.

Torsten Fetzner ist Schirmherr

Schirmherr Torsten Fetzner betonte in seiner Rede vor zahlreichen Gästen: „Es war wirklich ein schwieriger Weg bis hierher.“ Viele hätten das Projekt von vorneherein zum Scheitern verurteilt. „Ich war mir aber von Anfang an sicher, dass es geschultert werden kann.“ Die Stadt denke schon jetzt darüber nach, wie man die künftigen Bewohner im Neubaugebiet „Allmendäcker“ zusammenbringen könne. Solche Projekte seien manchmal aber mit hohen Kosten verbunden. „Hier läuft es, ohne dass die Stadt viel zuschießen muss. Es ist auch ein kleines Wirtschaftsunternehmen“, so Fetzner.

Zuletzt hatte der Gemeinderat einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro für die Abzahlung der Küche bewilligt. Die laufenden Kosten – beispielsweise die Miete, bei der die Vermieterin dem Wohnzimmer-Team preislich entgegenkommt, wie sie betont – „versuchen wir durch das Café zu erwirtschaften“, sagt Hördt. Außerdem wird das „Wohnzimmer“ unter anderem von der Freudenberg Stiftung unterstützt, der Ladies Circle übergab am Samstag einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro.

Zu Beginn des Projektes hatte Hördt aber nicht nur Unterstützung, sondern offenbar auch viel Gegenwind bekommen, wie Fetzner deutlich machte. „Ich danke Marion Hördt dafür, dass sie durchgehalten hat“, so der Erste Bürgermeister. Auch Claudia Funke von der „Akademie der Vielfalt“, die beim „Wohnzimmer“ mit im Boot ist, betonte, wie unermüdlich Hördt für das Wohnzimmer im Einsatz sei. Diese dankte in ihrer Rede – nicht ohne Ironie – allen, „die meine Träume belächelt haben, sie haben sie umso mehr beflügelt.“

Lesung mit Vanessa Weil

Auch andere Vereine wie der Förderverein Alzheimer, der durch den Vorsitzenden Dr. Andreas Marg vertreten wurde, lobten das Engagement des Wohnzimmer-Teams. „Wir nutzen die Räume alle sechs Wochen für das Treffen der Angehörigen von Alzheimer-Kranken“, so Marg.

Krabbelgruppen, Senioren aus der näheren Umgebung und viele andere Besucher haben das Café nach Angaben des Teams schon für sich entdeckt. Im November wurde die erste Hochzeit dort gefeiert. Am Freitag, 13. Dezember, um 16 Uhr liest die krebskranke Vanessa Weil aus ihrem Buch „Sausewind. Die Geschichte eines Ahornblatts“ vor.

Auch für das nächste Jahr haben sich Hördt und die anderen jede Menge Veranstaltungen vorgenommen. Natürlich hofft sie, dass im kommenden Jahr auch noch weitere ehrenamtliche Helfer dazukommen. Denn: „Häufig sind wir so mit Bedienen ausgelastet, dass wir uns nicht so intensiv um unsere Gäste kümmern können, wie wir das gerne tun würden“, sagt Claudia Funke.

Aber erst einmal wurde gefeiert, mit Livemusik von Mimi Grimm und „The Paper Sailors“ sowie dem Zirkus „Multi-Kulti“, der am Nachmittag für Kinderprogramm sorgte.

Das „Wohnzimmer“ in der Breslauer Straße 3 ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 9 bis 17 Uhr. wn

