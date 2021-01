Es wird wieder winterlicher

Offenbach/Dresden.Die letzte Januarwoche startet in weiten Teilen Deutschlands mit Frost, Schnee und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt hat, sind vor allem Regionen im Allgäu und im Berchtesgadener Land betroffen. Auch am Oberrhein dürfte demnach Schneeregen niedergehen. Ansonsten gibt es in der Republik trotz dichter Wolkendecke kaum Schauer. Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen 0 und 4 Grad, in weiten Teilen Bayerns und im höheren Bergland herrscht Dauerfrost. Am Wochenende schneite es unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen sowie besonders in Sachsen. Unser Bild entstand auf der Bundesstraße 95 in Schönfeld im Landkreis Meißen. Dort war unter anderen ein Lkw in einen Schneeberg gerutscht. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. dpa (Bild: dpa)

