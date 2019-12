Essensgutscheine für Bauarbeiter

Der Verein der Innenstadtkaufleute, „Lebendiges Weinheim“, hat sich bei den Bauarbeitern am Postknoten für die vielen Überstunden bedankt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Deshalb überreichten Vorstandsmitglied Hans Krüger und Geschäftsführerin Susanne Beutel Essensgutscheine für den türkischen Imbiss am Postknoten an die Bauarbeiter.

Hans Krüger, der als Einzelhändler an der Bahnhofstraße selbst von der Baustelle betroffen war, lobte die Bauarbeiter vor allem für die Überstunden und Wochenendeinsätze im November. „Ohne diesen Sondereinsatz wären wir mit der Baustelle ins Weihnachtsgeschäft gerutscht und das wäre für uns wirklich schlimm geworden“, betonte er. Die Vorarbeiter Stefan Weber und Michael Bootz nahmen die Gutscheine entgegen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019