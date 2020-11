EU-Parlament zufrieden

Brüssel.Für EU-Programme zu Themen wie Forschung, Gesundheit, Jugend und Bildung soll in den kommenden sieben Jahren ein zweistelliger Milliardenbetrag zusätzlich zur Verfügung stehen. Darauf einigten sich Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedstaaten am Dienstag nach wochenlangen schwierigen Verhandlungen in Brüssel. Insgesamt erstritten die Europaabgeordneten 16 Milliarden Euro mehr als geplant.

Die Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament bezeichneten die Einigung als Meilenstein zur Bewältigung einer Jahrhundertkrise. Er werde die EU gleichzeitig auch zukunftsfit machen, kommentierten Daniel Caspary (CDU) und Angelika Niebler (CSU). Der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten, Jens Geier, begrüßte, dass Strafzahlungen gegen Unternehmen im EU-Haushalt bleiben. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP lobte die verbesserte Prioritätensetzung der EU. dpa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.11.2020