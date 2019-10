Europa in der Bibliothek

Susanne Bohn und Ulrich Wellhöfer erforschen den Kontinent. © Thiesen

Die Initiative „Doch Europa“, die Buchhandlung Schäffner und die Stadtbibliothek Weinheim laden zu einer musikalisch-literarischen Revue: am Mittwoch, 23. Oktober, 19.30 Uhr, zieht es die Sängerin Susanne Bohn und den Autor und Verleger Ulrich Wellhöfer in die Ferne – es geht nach Europa! Aber wo findet man das eigentlich? In den fernen Mythen Griechenlands, den sehnsuchtsvollen Erzählungen Siziliens oder etwa in den Reiseberichten des 19. Jahrhunderts, als Freundschaft zwischen den unterschiedlichen Kulturen des Kontinents kaum vorstellbar schienen?

Wellhöfer, der literarische Fundstücke aus fast drei Jahrtausenden vorträgt, übernimmt die Reiseleitung und Bohn begleitet mit dem Akkordeon. Gleich welches Reiseziel angesteuert wird – Sängerin Bohn weiß immer musikalisch zu antworten und das Thema zu vertiefen.

Karten für die musikalisch-literarische Revue gibt es an der Abendkasse für 7 Euro. whm

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019