Europa kommt

Die Vorstellung, dass der große Plan von einem vereinigten Europa beinahe an der Banane gescheitert wäre, Zwar durften sich damals nur sechs und nicht 28 Länder Mitglieder (siehe Zeitleiste) dieser

Alles Banane

Und so notierte der spätere belgische Außenminister und Chef-Unterhändler der Römischen Verträge, Paul-Henri Spaak, in seinen Memoiren: ,,Man stritt um den Zoll für Bananen, ohne müde zu werden, über einen Unterschied von wenigen Prozent. Ich war mit meiner Geduld am Ende und erklärte, ich gäbe den Streitern zwei Stunden Zeit, sich zu einigen, widrigenfalls ich die Presse zusammenrufen und ihr mitteilen würde, es sei unmöglich, ein vereintes Europa zustande zu bringen, denn wir könnten uns nicht in der Bananenfrage einigen.“

Feierliche Unterzeichnung

Der Trick gelang. „Europa“ wurde am 25. März 1957 geboren. In einer feierlichen Zeremonie, von der der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU, li.) sagte, man erlebe hier das „vielleicht wichtigste Ereignis der Nachkriegszeit“. Tatsächlich herrschte nichts als blanke Euphorie an diesem Morgen im Kapitol, dem Senatssaal in der italienischen Hauptstadt. Die Staats- und Regierungschefs sowie die Außenminister von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Italien setzten ihre Unterschriften unter den Vertrag, mit dem sie neben der 1952 gegründete Montanunion (für Kohle und Stahl) und der Atomgemeinschaft Euratom die dritte Säule ihrer Zusammenarbeit schufen.

Probleme mit der Putzhilfe

Wobei bis heute unklar ist, was die Herren damals eigentlich wirklich unterschrieben. Noch 2014 erzählte der damalige Kommissionspräsident José Manuel Barroso die Anekdote, dass das Original der Römischen Verträge in der Nacht zuvor von Putzfrauen entsorgt worden sei. Der Text war nämlich in einem feuchten Keller gedruckt worden, also hatten fleißige Helfer die ausgedruckten Seiten im römischen Kapitol ausgebreitet, damit sie trocknen konnten. Als der Verlust auffiel, wurden alle möglichen Abfallkörbe durchwühlt. In der Not behalf man sich auf eine juristisch höchst fragwürdige Weise: Die Staats- und Regierungschefs unterzeichnen nur eine Seite des Originals, die vermeintlichen Verträge waren tatsächlich leeres Papier. Erst später fügte man das Unterschriftenblatt und die erneut gedruckten Vertragsexemplare zusammen – rein rechtlich also Urkundenfälschung.

„Kühnheit“ gefragt

Doch selbst wenn die Chefs es gewusst hätten, wären sie wohl kaum auf den Gedanken gekommen, die „geschichtliche Stunde“ (Adenauer) zu riskieren. „Diesmal haben die Männer des Westens genügend Kühnheit bewiesen und sie handelten auch nicht zu spät“, sagte Spaak selbst bei einer Ansprache: „Die Erinnerung an ihr Unglück und vielleicht auch ihre Fehler scheint sie inspiriert und ihnen den notwendigen Mut verliehen zu haben.“

Spuren des Krieges

Tatsächlich muss man sich in die Zeit zurückversetzen, um die aufkommende Erleichterung über die neue Gestalt Europas zu verstehen. Alle Spitzenpolitiker am Tisch kannten den Krieg, der erst zwölf Jahre zuvor beendet worden war. Viele Städte lagen noch in Trümmern. Fünf der sechs Länder, die da ihre künftige Zusammenarbeit, ihren Frieden und ihren Wohlstand versprachen und sichern wollten, waren zuvor von Deutschland besetzt gewesen. Und nun das: die Idee einer Union, die miteinander Handel ohne Grenzen treiben wollte, um sich so gegenseitig als Lieferanten und Abnehmer aus dem Dunkel der Kriegszeit herauszuhelfen.

Der Weg dahin blieb hart. Denn natürlich ging es nicht nur um die Banane. Vor allem Frankreich als damals größter Agrarstaat beanspruchte den Löwenanteil aus dem Landwirtschaftsfonds dieser Union. Dagegen verteidigten die Deutschen die Unabhängigkeit des Sozialstaates und seine Zuständigkeit für den Arbeitsmarkt. Länder, die noch nicht dem elitären Sechser-Kreis angehörten, wurden über eine Zollunion angebunden.

Maastrichter Vertrag

Und in ersten Grundzügen war bereits das erkennbar, was der spätere Kommissionspräsident Jacques Delors Mitte der 1980er Jahre aufgreifen und zum Binnenmarkt machen sollte – besiegelt im Maastrichter Vertrag. „Die Grundidee war, über einen wirtschaftlichen Zusammenschluss Frieden zu schaffen und Wohlstand. Und diese Kombination – einerseits Handelserleichterungen zu erlassen und damit Wohlstand auszulösen, gleichzeitig Sicherungen einzubauen gegen einen eventuellen künftigen Krieg – das war schon sehr attraktiv“, sagte der HistorikerLutz Klinkhammer. Der italienische Politikwissenschaftler Angelo Bolaffi geht

