Europa: So fern – und doch so nah

Wenn in diesen Tagen – in Deutschland am 26. Mai, in einigen anderen EU-Ländern ab dem 23. Mai – die neunte Europawahl über die Bühne geht, dann beeinflussen auch Sie mit nur einem Kreuz auf dem Stimmzettel die Entwicklung unseres Kontinents. Deshalb steht hier an vorderster Stelle auch die Bitte und der Aufruf: Nutzen Sie ihr Wahlrecht – selbst dann, wenn nicht immer gleich ersichtlich sein sollte, wie viele Vorteile und wie wenig Nachteile ein großes, geeintes, kräftiges, leistungsstarkes, kulturell vielfältiges, Identitäten pflegendes Europa in sich trägt.

Für die Jüngeren unter uns sind so viele Selbstverständlichkeiten mit der EU verknüpft, die erst bewusst werden, wenn wir 30, 40 Jahre zurückschauen. Heute zahlen wir in fast ganz Europa mit dem Euro – früher in Pesetas, Lira, Kronen, Franc, D-Mark, Drachme oder was auch immer. Heute können Menschen in EU-Ländern ihrer Wahl komplikationslos arbeiten – früher brauchte das einen Haufen Bürokratie, Formalien oder war schlicht unmöglich. Beides ist gut für Firmen, Mitarbeiter, den Transfer von Waren, für die Freiheit von Gedanken, für Toleranz. Das nun zu wählende EU-Parlament – es werden künftig 705 Abgeordnete sein, die Deutschen stellen mit 96 die meisten – mischt beim Entstehen von Gesetzen stark mit. Das Parlament überwacht und genehmigt den Haushalt. Einen europäischen Haushalt, aus dem Millionen auch in unsere Region fließen – und was Sie auf den folgenden Seiten dieser Ausgabe konkret nachvollziehen können. Oder es entscheidet über internationale Abkommen, die auch Auswirkungen auf Firmen oder Interessen unserer Region haben. Ja, die Gesetzgebungsprozesse in der EU sind oft langwierig. Regeln gegen die Plastiktüten-Flut und mehr Durchsichtigkeit bei Kreditkarten-Abrechnungen gehören zum Erreichten. Nur kurz muss man sich vergegenwärtigen, wie zäh es manchmal schon ist, einen gemeinsamen Weg bei strittigen Fragen vor der eigenen Haustür, in der eigenen Stadt, zu finden. In der EU müssen sich Staaten mit zusammen mehr als 500 Millionen Einwohnern – alle mit Eigenheiten, alle mit besonderen Ansprüchen – finden und einigen. Und dabei im Zweifel die Orts -und Stadtteile genauso beachten wie die Lage auf der weiten Welt – fürwahr kein einfaches Unterfangen. Die EU behandelt solche wichtigen Fragen wie die einer Europäischen Armee und zeigt zugleich das Dilemma. Denn einerseits finden das viele Deutsche gut, um Europa mehr Gewicht zu geben, andererseits bebt unsere Republik, wenn es um höhere Rüstungsetats geht. Der Buchautor Christoph von Marschall schrieb 2018 in „Wir verstehen die Welt nicht mehr“, dass die deutsche Öffentlichkeit keine Übung darin habe, „die Perspektiven anderer Europäer in ihre Meinungsbildung einzubeziehen“. Mit diesem Heft, das Sie in den Händen halten, geben wir Ihnen mindestens zwei Perspektiven – die Deutsche und die Europäische. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erkenntnisgewinn damit – und eine gute Wahl

Herzlichst

Dirk Lübke, Chefredakteur

