Ex-Pastor ermittelt

Matt Hunter ist ein ehemaliger englischer Pastor, der durch tragische Umstände seinen Glauben verloren hat und jetzt als Universitätsprofessor arbeitet. Nebenher unterstützt er die Polizei bei Verbrechen mit einem religiösen Hintergrund.

Als sich seine Frau, eine Architektin, um die Restaurierung einer alten Kirche in Hobbs Hill Oxfordshire bewirbt, begleitet Hunter sie in die Idylle. Bald kehrt jedoch das Grauen in den kleinen, beschaulichen Ort ein, denn mehrere Frauen verschwinden spurlos. Matt erkennt schnell, dass er etwas unternehmen muss, aber die Vergangenheit holt ihn bald ein.

Sympathische Hauptfigur

Peter Laws Debütroman „Sühneopfer“ ist ein unterhaltsamer Krimi mit einem ungewöhnlichen Helden. Ist der Auftakt noch recht gemächlich, so nimmt die Geschichte zunehmend an Fahrt und Spannung auf. Sehr interessant ist die Geschichte von Matt, dessen Persönlichkeit detailliert mit der nötigen Tiefe ausgearbeitet wird. Seine religiösen Zweifel sind sehr menschlich und machen ihn ausgesprochen sympathisch (Peter Laws: „Sühneopfer“, Bastei Lübbe Verlag, Köln, 528 Seiten, 10 Euro). dpa

