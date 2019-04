Exkursion an Ostern

Weinheim wird immer mehr zu einem Geopark-Schwerpunkt in der Region. Ein Klassiker im Geologie-Programm ist die Exkursion mit dem Diplom-Mineralogen Ludwig Meitzler an Ostern, in diesem Jahr am Ostermontag, 22. April, 14 Uhr. Meitzler führt die Teilnehmer in die Gegend des „Hirschkopfs“ im Weinheimer Norden. Die Gruppe durchquert Stadt und Wald, lernt dabei, die vertraute Umgebung mit einem geologischen Blick zu sehen. Vom Heute gelangen die Geo-Wanderer mit wenigen Schritten zur Küste eines warmen Meeres immer tiefer in Zeit und Raum. Sie queren eine bedeutende Nahtstelle der Erde und tauchen schließlich in eine Magmakammer viele Kilometer tief unter der Erdoberfläche. Ein Osterspaziergang der besonders lehrreichen Art.

Treffpunkt um 14 Uhr ist bei Elektro Amend, Bergstraße 103. Die Exkursion dauert drei bis vier Stunden. Gutes Schuhwerk und angemessene Kleidung werden empfohlen. Veranstalter ist Ludwig Meitzler, die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht nötig. red

