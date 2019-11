experimenta feiert ihren Geburtstag

Heilbronn.Die experimenta, das größte Science Center Deutschlands, feiert am Donnerstag, 14. November, ihr zehnjähriges Bestehen. Die Besucher haben an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr freien Eintritt.

Am Anfang im Jahr stand die Idee, im Ölsaatenspeicher Hagenbucher ein Science Center einzurichten. Mit vier Themenwelten, rund 150 interaktiven Exponaten und sieben Talentschmieden öffnete die experimenta schließlich am 14. November 2009 ihre Türen für das Publikum. Bis zur umbaubedingten Schließung am 30. Juli 2017 konnte die experimenta über 1,3 Millionen Besucher begrüßen. Ab Januar 2018 hieß es dann „alles im Fluss“: Ein Teil der Laborkurse wurde auf das 105 Meter lange Motorschiff MS experimenta verlagert, und ein Jahr später auch auf der Bundesgartenschau Heilbronn im Rahmen des „Bunten Klassenzimmers“ angeboten.

