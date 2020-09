Experte der Polizei informiert

Main-Tauber-Kreis.Versteckt hinter tückischen Täuschungen lauern allerlei Gefahren im Netz. Wie man sich vor Betrug und Fake-News schützen kann – das weiß Frank Belz vom Polizeipräsidium Heilbronn.

Ob eine als Gewinnspiel getarnte Falle oder ein Kettenbrief über angebliche Gefahren in der Region –Falschmeldungen und Betrug sind allseits gegenwärtige Bedrohungen im Internet. Doch wie erkennt man den Schwindel? Frank Belz, Social-Media-Manager der Polizei, sind typische Täuschungen bestens bekannt. Falls man in eine Falle gerät, solle man sich nicht von falscher Scham leiten lassen und eine Anzeige erstatten. Am wichtigsten sei es jedoch, dass man grundsätzlichen vorsichtig ist und mit einer gesunden Skepsis Meldungen hinterfragt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.09.2020