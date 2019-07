Experten geben Tipps

Zum Immobilientag am Samstag, 13. Juli, 13 bis 18 Uhr im Palais Hirsch bietet Haus & Grund kostenlose Fachvorträge für Wohnungs-, Haus- und Grundstückseigentümer sowie alle weiteren Interessenten.

* 13.30 Uhr: „Und ewig währt der Fehler!“

Ein falsches Wort genügt, um in einem Mietvertrag vieles zu zerstören – für die gesamte restliche Vertragsdauer und mit erheblichen finanziellen Folgen! Oft meinen es Vermieter gut, aber machen es schlecht. Welche Klauseln sind aber die wichtigsten für einen Vermieter?

Referent: Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht Wolfgang Reineke.

* 14.15 Uhr: Die Immobilie steuerlich optimal gestalten

Mit Immobilien Steuern sparen ist eine „spannende“ Herausforderung – das deutsche Steuerrecht gleicht nämlich einem Labyrinth. Die vielen mit Ausnahmeregelungen und Spezialfällen versehenen Gesetze bieten eine Reihe von Möglichkeiten, den Kauf und Unterhalt von Immobilien steuerlich absetzen zu können.

Referent: Steuerberater Christoph Becker.

* 15 Uhr: „Bienchen summ herum“ – auch in meinem Garten!

1990 gab es noch 1,1 Millionen Honigbienenvölker in Deutschland. In 25 Jahren sind sie auf nur noch etwa 700 000 Völker geschrumpft. Eine Entwicklung mit dramatischen Folgen für Natur und Mensch. Was viele nicht wissen: Fast jeder Hauseigentümer kann helfen, diesem Trend entgegenzuwirken.

Referent Diplom-Biologe Uwe Heidenreich.

* 15.45 Uhr: „Zuhause finden“ – als Lotse in schwierigen Gewässern

Lotsen gibt es nicht nur in Häfen. Jetzt sind sie auch auf dem Wohnungsmarkt in schwieriger und anspruchsvoller Mission unterwegs – als Wohnungslotsen. Sie suchen und vermitteln Wohnraum für diejenigen, denen es selbst sehr schwerfällt oder ohne Unterstützung gar nicht gelingt. Michael Gelb schildert seine Erlebnisse, gibt Informationen und stellt sich den Fragen der Zuhörer.

Referent: Integrationsbeauftragter M. Gelb (DRK).

* 16.30 Uhr: Fallstricke beim Berliner Testament

Das Berliner Testament ist häufig gut gemeint, die Beweggründe sind nachvollziehbar. In vielen Fällen ist auch nichts gegen diese Testamentsform einzuwenden. Doch es ist nicht für alle die richtige Lösung. Beim näheren Betrachten kann es tückisch sein. Die Bindungswirkung macht eine Anpassung an neue Lebenssachverhalte schwierig.

Referent: Fachanwalt für Erbrecht Michael Rudolf.

