Fachberatungfindet weiter statt

Das Diakonische Werk in Weinheim hilft in Notsituationen. © thomas Rittelmann

Das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis weist darauf hin, dass seine Beratungsstellen an den verschiedenen Standorten weiterhin geöffnet sind. Auch in Zeiten der Coronakrise steht das Diakonische Werk für Menschen in Konfliktsituationen als verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Das schreibt das Diakonische Werk in einer Pressemitteilung.

In jeder Beratungsstelle bearbeitet ein Teil des Mitarbeiterteams die eingehenden Anrufe und Mails. Damit die aktuell notwendige räumliche Distanz gewahrt werden kann, werden persönliche Kontakte vermieden und individuelle Beratungsgespräche telefonisch geführt. Spezielle Beratungsanfragen werden von der Beratungsstelle an weitere Fachberater und Fachberaterinnen des Teams im Homeoffice weitergeleitet, somit ist eine qualifizierte Fachberatung weiterhin möglich.

Kleine Einschränkungen

Zum Beratungsangebot gehören allgemeine Sozialberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Schuldnerberatung, Flüchtlingshilfe, Migrationsberatung. Hansjörg Rapp, Geschäftsführer im Bereich Weinheim, bittet um Verständnis für die Einschränkungen, dennoch kann jeder, der dringend Hilfe benötigt oder sich in einer Notsituation befindet, sich zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail an die Beratungsstellen wenden.

Die Beratungsstelle des Diakonischen Werks in Weinheim (Multring 26), ist unter der Telefonnummer 06201/9 02 90, per Fax unter 06201/90 29 24 oder per E-Mail: weinheim@dw-rn.de erreichbar. wn

