Fahren ohne Ablenkung

München.Wer am Steuer abgelenkt ist, reagiert selten richtig und schnell. Häufigster Ablenkungsgrund sei das Smartphone, wenn ohne Freisprechfunktion telefoniert oder eine Nachricht eingetippt wird, warnt der TÜV Süd. Dabei schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass die Hände am Lenkrad sein sollen. Ist ein Beifahrer im Auto, kann er das Telefonieren übernehmen sowie das Eintippen ins Handy oder Navi. Eltern auf dem Fahrersitz sollten nicht die Kinder während der Fahrt versorgen. Am besten platzieren sie die Trinkflasche vor der Fahrt für das Kind griffbereit. Ist keiner da, der sich kümmern kann, muss der Fahrer anhalten. Bei einer längeren Reise sind regelmäßig Pausen ratsam.

Haustiere in Transportbox

Auch Streit stört die Konzentration: Werden Gespräche mit Mitfahrern zu emotional, sollte der Fahrer möglichst rasch auf einem Parkplatz anhalten, um die Lage zu klären. Genauso kann unerwartetes Verhalten von mitgeführten Tieren ablenken. Deshalb sind Haustiere während einer Autofahrt in einer passenden fixierten Transportbox am sichersten. Tiere im Fahrgastraum werden mit einem entsprechenden Geschirr auf dem Sitz gesichert. tmn

