Falco als Meilenstein

Auf dem Veranstaltungsprogramm des Beat Clubs Weinheim steht im Gewölbekeller der Villa Titiania in der Birkenauer Talstraße 11 am kommenden Freitag, 1. Februar, die nächste „Snap It – Dance Night“. Mit von der Partie ist wieder DJ Gottes. Einlass ist am Freitag ab 20 Uhr. Der Eintritt zur Dance Night ist frei. Dann lautet das Motto „Abtanzen zu Pop, Rock, Rock, Beat, Soul und Rhythm’n’Blues. Gespielt werden dazu passend die Hits aus 80er-, 90er- und 2000er-Jahre bis Heute.

Außerdem ist es Tradition, dass DJ Gottes in seiner Februar-Ausgabe der Dance Night, die Neue Deutsche Welle (NDW) auf der Playliste hat. Klar ist also auch, dass der musikalische Meilenstein aus dieser Zeit kommt, schreibt der Beat Club in seiner Pressemitteilung.

Falco, der gebürtige Wiener, der 1998 in der Dominikanischen Republik verstarb, ist diesmal der musikalische Meilenstein der kommenden Dance Night. Neben „Kommissar“ oder „Rock Me Amadeus“ hat DJ Gottes bestimmt noch andere „Falco-Hits“ im Gepäck.

Einlass ist am Freitag bei freiem Eintritt um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.Beaclub weinheim.de wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019