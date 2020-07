Familiengottesdienst im Lehrgarten

An einem außergewöhnlichen Ort einen Familiengottesdienst feiern, das ist am Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr im Mannheimer Lehrgarten (Lilienthalstraße 60) möglich. Die ökumenische Feier von evangelischer Schönau-Gemeinde und katholischer Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord ist die Fortsetzung des letztjährigen Feldgottesdiensts zur Aktion „ZusammenWachsen“. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet die Feier in der Guter-Hirte-Kirche statt. In jedem Fall gilt es, die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Anmeldung per E-Mail an Zusammenwachsen2020@gmx.de . s chu/dv

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020