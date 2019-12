Familiengottesdienst mit Essen und Jazz

Am zweiten und dritten Advent ist die Kindervesperkirche in der evangelischen Kirche in Mannheim-Waldhof von 11 bis 14.30 Uhr für Familien geöffnet. Dort sind sie zu Gottesdienst und Mittagessen eingeladen. Am Sonntag, 8. Dezember, gibt es ein zusätzliches Programm: Auf den Gottesdienst, den Pfarrer Sam Lee um 11 Uhr mit Kindern aus evangelischen Kitas in Kooperation mit dem Tagesförderzentrum Waldhof feiert, folgt ab 12 Uhr das Mittagessen und Basteln. Um 13 Uhr spielt das Trio Olaf Schönborn Jazz für Kinder. Ab 13.30 Uhr zeigen die jungen Artisten vom Zirkus Trolori ihre Geschicklichkeit. Bild: de Vos

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019