Familiensporttag zum zehnten Geburtstag

Das Hector Sport-Centrum (HSC) feiert seinen zehnten Geburtstag. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 8. Dezember, ein Familiensporttag für alle TSG-Mitglieder und Sportbegeisterten statt. Kombiniert wird dieser Tag mit der Jahresabschlussfeier der Kindersportschule (KiSS), die für die sportlichen Highlights sorgen wird. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Kinder und Erwachsene wird es an diesem Tag Mitmachangebote geben, bei denen die Teilnehmer verschiedene Aufgaben von Dosenwerfen über Fitnesstests bis hin zum Balancierwettbewerb ausprobieren können.

Teil der Weinheimer Sportmeile

Bei jeder erfolgreichen Teilnahme gibt es am Ende etwas zu gewinnen. Zentrales Element des Tages wird die Jahresabschlussfeier der KiSS sein. Unterteilt in verschiedene Blöcke werden die Zuschauer in die bunte Bewegungswelt der KiSS eintauchen. Kleine Darbietungen stellen das vielfältige Sportangebot vor, das von Turnen über Klettern und Ballsport bis hin zum Zirkus reicht. Mit einem Foodtruck, verschiedenen Essensständen und Getränken werden die Besucher an diesem Tag verwöhnt. Insgesamt 3600 Tage ist das HSC mittlerweile geöffnet und bietet damit jeden Tag vielfältige Sportmöglichkeiten vom Reha-Sport über Fitnesstraining bis zum Säuglingsschwimmen. Damit zählt das HSC zu den modernsten Sportanlagen Deutschlands. Am 12. Dezember 2009 war das HSC feierlich eingeweiht worden. Dankbarkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie die Freude an Bewegung sind bis heute zu spüren.

„Das HSC ist ein funkelnder Mosaikstein der Weinheimer Sportmeile“, sagte der damalige Oberbürgermeister Heiner Bernhard zur Eröffnung. Mit der Fertigstellung wurde nicht nur die Erfolgsgeschichte der KiSS – dank der maßgeblichen Unterstützung der Eheleute Hans-Werner Hector und Josephine Hector – weitergeschrieben, sondern es konnten für die TSG Weinheim mit dem Bewegungsbecken und dem Fitnesscenter neue Ausrufezeichen gesetzt werden. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019