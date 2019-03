Fastenzeit mit zwei Gottesdiensten

Beim Fasten geht es um´s Wesentliche, um Veränderungen und neue Perspektiven. Das bringt neue Einblicke und auch Einsichten. In Mannheim laden mit Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch (6. März) zum Mitmachen ein: Mit gleich zwei Sonntagsgottesdiensten wird der Beginn der Fastenzeit begleitet: Am Sonntag, 10. März, spricht Pfarrerin Anne Ressel um 11 Uhr in der CityKirche Konkordien über „Mal ehrlich – 7 Wochen ohne Lügen“. Und am Frühabend heißt es um 19 Uhr in der Hafenkirche (Jungbusch) „fasten? - nearby h(e)aven“. Infos unter www.ekma.de und www.kathma.de. dv/schu (Bild: Kirche)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019