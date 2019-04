„Faust 1“ als szenische Lesung

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust!“ Dieses Zitat aus Goethes Faust 1 steht über einer bemerkenswerten literarisch-konzertanten Produktion, die unter Regie von Joachim Gund, ehemaliger Deutschlehrer am Werner-Heisenberg-Gymnasium, heute, 10. April, um 12.30 Uhr im Rahmen der „Oase“ im Andachtsraum der GRN-Klinik in Weinheim aufgeführt wird.

Gund und Juliane Oberst haben Goethes Text bearbeitet, Passagen für die markanten Rollen zusammengefasst und dazu bekannte Sprecher aus Weinheims Kulturszene gefunden. Holger Mattenklott spricht den Faust, . Markus Weber den Mephisto, Gretchen gibt Katja Hoger ihre Stimme, und Werner Haag ist als „Der Herr“ zu hören. Dazu gibt es verschiedene „Faust“-Musiken, gespielt von Wilfried Althammer. dra

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019