Fehlt nur der Narrhallamarsch

Man kann von dem sogenannten „Mario Barth“-Phänomen sprechen, wenn sich ein Publikum zwei Stunden lang über flache Witze zum gleichen Thema auf die Schenkel klopft. Sind es bei dem Berliner Comedian ganze Stadien, die er mit seinen Alltagsgeschichten über seine Freundin füllt, so sorgte am Sonntagabend eine Frau mit altmodischem Hütchen und „Kassengestell“ für eine ausverkaufte „Alte Druckerei“ und zwei Stunden Lachen ohne Pause, als sie über die Ebbe in ihrem Eheleben plauderte.

Pfälzer Pendant zu Hilde Becker

Kättl Feierdaach, hinter deren Figur die Speyerer Komikerin Jutta Hinderberg steckt, ist in den Bütten von Mainz bis Baden-Baden ein viel gebuchter Fasnachtsprofi, zudem ein häufiger Gast in der SWR-Comedysendung „Schreinerei Fleischmann“. Mit ihrer rustikalen Aufmachung und ihren Lebensweisheiten ist sie das Pfälzer Pendant der Saarländerin Hilde Becker, alias Alice Hoffmann. Denn auch sie verkörpert die längst aus der Zeit gefallene naive Hausfrau mit Kittelschürze, bei der es an diesem Abend ausschließlich um das Wiederbeleben ihrer in die Jahre gekommenen Ehe ging.

Dafür war ihr vom Latex-Anzug, über Sexspielzeuge bis zum „Rosenblätterduftölcremepflegebad“ kein Mittel zu schade, „den dehäm“ oder „meiner“ aus seinem Tiefschlaf zu holen. Wer Kättl Feierdaach schon mal im TV-Fasching erlebt hat, weiß, dass sie sich grundsätzlich erst einmal unter die Zuschauer begibt, um möglichst jeden Einzelnen mit Handschlag zu begrüßen. Auch dass sie der junge Mann in der ersten Reihe, wegen ihrer „Treppenmalaria“, mit hochrotem Kopf auf die Bühne hieven musste, „aber bitte mit beide Bään gleichzeitig“, gehörte zum Einstieg in ihr Programm, dem sie den Namen „Äfach schää“ gegeben hat.

Wenn sie dann den Bogen spannt vom „Spiegelboden“ im häuslichen Schlafzimmer über die manipulierbare „Woog“ im Bad bis zum „Reizstrom“ des schnuckeligen Masseurs, Marke „Bruse“ Willis, erwartete man den Tusch vor der Pointe. Kättl hat die Büttenrednerin sozusagen im Blut. So hätte es auch gepasst, wenn sie zu Anfang unter den Klängen des Narhallamarsches einmarschiert wäre, zumal sie sowieso nach allen Seiten winkt. Am stärksten war die Komödiantin zweifellos mit ihren musikalischen Gags, die sie auch choreografisch unterlegte. Sei es bei ihrer Hymne an die „Bettflasch’“ oder ihr abschließendes „Hello Again“, bei dem sich drei männliche „Freiwillige“ aus dem Publikum zum „hu,hu,hu-Background“ weiße Schals um den Hals legen mussten.

Ein wenig grenzwertig kam hingegen ihre „Reportage“ vom Spanienurlaub mit Freundin Hannelore rüber, spätestens dann, als sie ihre dick bestrumpften Beine zu einer „perfekten Sharon-Stone-Schere“ übereinanderschlug. Natürlich führte sie der Urlaub, wie kann es anders sein, in einen Sex-Shop. Die Ergebnisse wurden Teil ihrer Show, als sie die bunten Teilchen aus ihren unergründlichen Einkaufstüten herauskramte und auch mal zu Ohrringen umfunktionierte.

Kättl Feierdaach lustig finden funktioniert nur, wenn man nicht allzu viel nachdenkt. Wären ihre Gags allerdings fein gesponnene Gehirnwindungsanreger, würde nur halb so viel gelacht. Im Programmheft wird sie als Kabarettistin angekündigt, was sie jedoch auf der Bühne präsentierte, war Bierzelt statt Kleinkunst. Die als biedere Hausfrau verkleidete Ulknudel versteht es eben, puren Klamauk unter die Zuschauer zu versprühen. rav

