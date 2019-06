Feierlicher Akt für Just

Weinheims OB Manuel Just wird am 25. Juni verpflichtet. © Rittelmann

Am Dienstag, 25. Juni, um 18 Úhr findet die offizielle Amtseinführung von Oberbürgermeister Manuel Just statt. Der feierliche Akt erfolgt in einer Sondersitzung des Gemeinderates in der Stadthalle. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen

Am 13. Mai betrat Manuel Just das Weinheimer Rathaus zum ersten Mal in offizieller Funktion als Oberbürgermeister der Zweiburgenstadt. Auch wenn seither über ein Monat vergangen ist, fehlt bis heute noch eine Kleinigkeit: die offizielle Amtseinführung. So nennt sich der feierliche Akt, bei dem ein gewähltes Mitglied des Gemeinderates den Oberbürgermeister für sein Amt verpflichtet. Stellvertretend übernimmt diese Aufgabe Stadtrat Holger Haring.

Neue RP Felder zu Gast

Manuel Just ergreift im Laufe des Abends das Wort und leitet nach dem Eintrag ins Goldene Buch in ein musikalisches Rahmenprogramm über. Auch die neue Regierungspräsidentin Sylvia Felder und Bürgermeister aus den umliegenden Kommunen sind zu Gast. Auf Wunsch des Oberbürgermeisters sollen an diesem besonderen Abend persönliche Begegnungen im Vordergrund stehen. Beim anschließenden Umtrunk bieten sich hierfür in ungezwungener Atmosphäre bestimmt genügend Gelegenheiten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019