Feiern und fröhlich sein

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste!

Ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Ständen ist auf dem Messplatz aufgebaut, der nicht nur manches Kinderherz höher schlagen lassen wird.

Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich und Freibier erfolgt am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr unter der Regie unserer „Kerweborscht“. Mit alten und neuen Liedern aus ihrem Programm werden sie die Kerwe zünftig begrüßen und eröffnen.

Auch an den restlichen Tagen ist Betrieb auf dem Kerweplatz mit einem großen Angebot an Speisen und Getränken. Die Gastronomie ist bestens auf Gäste aus Altlußheim und der Umgebung eingerichtet. Und vielleicht haben Sie Glück und treffen die Kerweborscht auf ihrem Weg durch die Gemeinde. Traditionell wird die Kerwe am Dienstag um 19 Uhr auf dem Messplatz mit der Verbrennung der „Kerwe-Schlumpel“ ihren Abschluss finden.

Ich lade Sie herzlich ein, die Kerwe mit uns zu feiern. Allen Gästen und Besuchern aus nah und fern wünsche ich viel Spaß und vergnügte Stunden in geselliger Runde und uns allen ein schönes Kerwewochenende mit viel Sonnenschein.

Ihr Uwe Grempels

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.10.2019