Ferienfreizeiten der Bezirksjugend

Die Evangelische Bezirksjugend Ladenburg-Weinheim bietet in den Ferien wieder Freizeiten für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren an. Bei der Schnupperfreizeit vom 11. bis 14. Juni steht ein Wochenende im Wald hoch über Heidelberg auf dem Programm

. Für Kinder von fünf bis zehn Jahren. Die Kinderfreizeit „In sieben Tagen um die Welt!“ findet vom 28. August bis 4. September in Heiligkreuzsteinach im Odenwald statt. Für alle Kinder von sieben bis zwölf Jahren. In der Antarktis Pinguine streicheln, in England der Queen die Hand schütteln – ob das in sieben Tagen zu schaffen ist?

Begleitet werden die Freizeiten von pädagogisch geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Evangelischen Bezirksjugend Ladenburg-Weinheim. Anmeldung: ekjw (Evangelisches Kinder- und Jugendwerk) Ladenburg-Weinheim, Hauptstraße 127 in Weinheim, Telefon 06201/ 961985, E-Mail info@ekjw.de. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020