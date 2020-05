Fernsehgottesdienst an Pfingstsonntag

Wie viele christliche Feste hat auch Pfingsten, das die Kirchen am Sonntag, 31. Mai, und am Montag, 1. Juni, feiern, jüdische Wurzeln. Die jüdischen Geschwister der Christen feiern das Wochenfest Schawuot 50 Tage nach dem Pessachfest. Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi fielen nach der Überlieferung in die Pessachwoche. Der Mannheimer Fernsehgottesdienst, den der evangelische Dekan Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung gestalten, findet am Sonntag in der evangelischen Pfingstbergkirche, Rheinau, statt. Die Feier wird um 10 und um 14 Uhr im RNF ausgestrahlt. schu

