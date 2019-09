Fest-Button zeigt Uzès-Kreisel

Der Button zeigt in diesem Jahr den Uzès-Kreisel. © Groß

Es gibt zahlreiche große Feste in den Gemeinden dieser Region. Und bei vielen davon werden kulinarische Genüsse und attraktive Live-Bands geboten. Doch in einem Punkt hat das Kerwe-Straßenfest in Schriesheim bisher ein Alleinstellungsmerkmal: Nur hier gibt es jedes Jahr einen eigenen Fest-Button.

Gestaltet wird er vom Verkehrsverein, meist angelehnt an ein Jubiläum; diesmal bot sich natürlich der 35. Geburtstag der Städtepartnerschaft mit Uzès an. Das Bild, fotografiert von „MM“-Mitarbeiterin Gerlinde Gregor, zeigt den Uzès-Kreisel in den Fensenbäumen, der erst in diesem Jahr entsprechend benannt worden ist.

Karl-Heinz Schulz hat die Tradition des Buttons vor 25 Jahren begründet und damit ein Kleinod geschaffen, das längst zu einem begehrten Sammlerstück geworden ist.

Den Button gibt‘s beim Fest zur Eröffnung und am Stand des Verkehrsvereins in der Oberstadt zum Preis von einem Euro oder für 2,50 Euro inklusive einem Glas Sekt. -tin

