Fette Ratte machte Karriere

Bensheim.An einem schönen Sonntag Ende Februar wollte sich eine Ratte in Auerbach dünnemachen – und hatte plötzlich ein dickes Problem.

Der Nager blieb beim Aufstieg aus der Kanalisation im Gullydeckel hängen. Weil das Tierchen offenkundig etwas zu viel auf den Hüften hatte, steckte es in der Klemme.

Es ging weder vor noch zurück, so dass Berufstierretter Michael Sehr aus Ludwigshafen anrückte und Kameraden der Auerbacher Feuerwehr um Unterstützung bat. Mit vereinten Kräften konnte die Ratte unverletzt „herausgeschraubt“ werden und verschwand grußlos im Untergrund. An dieser Stelle hätte die Geschichte eigentlich zu Ende sein können – wäre nicht in den folgenden Tagen die Nachricht international medial derart durch die Decke geschossen, dass sich Berufstierrettung und Feuerwehr kaum noch vor Anfragen retten konnten. In Polen, Kanada, der Schweiz und in England (um ein paar Beispiele zu nennen) berichtete man über die „fat rat from Germany“.

Kritik und kaum Spenden

Der Ratte, über deren weiteres Schicksal nichts bekannt ist, hat es allerdings ebenso wenig gebracht wie der Berufstierrettung. Die Organisation lebt von Spenden, die Aktion in Auerbach brachte außer etlichen Schlagzeilen und einiges an Kritik, weil man einen Krankheitsüberträger aus misslicher Lage befreit hat, kaum etwas ein. Trotzdem würde er es immer wieder so machen, ließ Michael Sehr damals wissen.

In Bensheim hatte sich die Aufregung ohnehin schnell wieder gelegt. Dass eine lokale Posse für derart viel Wirbel sorgt, darf dennoch als Besonderheit verbucht werden. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019