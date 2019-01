Fetzner: „Einzelhandelskonzept nicht aufweichen“

Obwohl die Rechtslage eindeutig ist, wird der Fall von Unternehmerin Tanja Pressler und ihrem Stoffgeschäft „Stern Depot“ im Gewerbegebiet „Kleeblatt“ rund um die Daimlerstraße heftig und emotional diskutiert. Seit Pressler Anfang vergangener Woche ihren Streit mit der Stadt öffentlich gemacht hatte, erfährt sie große Aufmerksamkeit und eine gewaltige Welle der Solidarität. So wurde das Thema beispielsweise im Internet inzwischen mehr als 10 000 Mal geklickt, auch eine Online-Petition gibt es schon. Doch nicht nur das, der Fall hat auch eine Grundsatzdiskussion über das Einzelhandelskonzept der Stadt Weinheim entfacht.

Erst im April war Pressler aus der Bahnhofstraße in die Daimlerstraße gezogen, vergrößerte sich – aufgrund des sich gut entwickelnden Online-Handels – von 300 auf 1000 Quadratmeter. Doch bereits im Juli wies die Stadtverwaltung sie darauf hin, dass sie für die Nutzung der Gewerberäume in der Weststadt eine Genehmigung brauche. Eine Prüfung vonseiten der Stadt ergab: Die Nutzung widerspreche dem Bebauungsplan, der den Verkauf von „zentrenrelevanten Sortimenten“, zu denen auch „Kurzwaren“ und „Handarbeitswaren“ sowie „Meterware für Bekleidung“ zählen. Am 11. Dezember dann der endgültige Bescheid: Pressler muss das Geschäft zum 31. März schließen. Pressler sieht ihre Existenz gefährdet und machte unter anderem im Netz mobil, an der Stadt lässt sie dabei kein gutes Haar.

Räume ungenehmigt genutzt

„Bei aller Emotionalität ist festzuhalten: Nicht die Stadt Weinheim hat unrechtmäßig gehandelt, sondern die Betreiberin des Geschäftes. Die Gewerberäume wurden ungenehmigt genutzt“, sagt Weinheims Pressesprecher Roland Kern. Und Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner betont: „Bei Einreichung der notwendigen Genehmigung hätte ihr unser Amt für Baurecht und Denkmalschutz erklärt, dass die Nutzung nicht zulässig ist. Dann wären auch keine Kosten entstanden.“ Nach eigenen Angaben hat Pressler einen mittleren fünfstelligen Betrag in den Umzug und das neue Geschäft investiert. Die Rechtslage sei ihr nicht bewusst gewesen, sagt sie und kündigt an, wieder in ihren Laden an der Bahnhofstraße zu ziehen. Viele Menschen hatten von der Stadt Weinheim eine Ausnahmeregelung für Pressler gefordert. „Eine Ausnahme ist keine Ausnahme, das wissen wir alle. Außerdem werde ich nicht gegen geltendes Recht verstoßen“, sagt Fetzner und betont, dass der harte Kurs der Stadtentwicklung gut getan hätte. „Wir haben es geschafft, dass die Weinheim Galerie mitten in der Stadt gebaut wird und nicht auf der grünen Wiese“, so Fetzner.

Der Fall „Stern Depot“ ist die eine Sache, doch er steht auch exemplarisch für das Einzelhandelskonzept der Stadt Weinheim, das der Gemeinderat im Jahr 2000 beschlossen hat. Die SPD-Fraktion hat inzwischen einen Antrag gestellt, das Thema zum nächstmöglichen Gemeinderatstermin auf die Tagesordnung zu setzen. Die Fraktionsvorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou gibt in der Begründung zu bedenken, dass sich in 18 Jahren vieles geändert habe. „Die SPD-Fraktion möchte aufgrund der aktuellen Berichterstattung die Sinnhaftigkeit dieses Konzeptes prüfen und das Konzept gegebenenfalls auf die heutigen Erfordernisse anpassen.“ Bürgermeister Fetzner will das Konzept jedoch nicht aufweichen. „Das hätte fatale Folgen für den Einzelhandel in Weinheim“, sagt er.

Der Online-Handel ist, das bestätigt auch ein Sprecher des Handelsverbandes Deutschland (HDE) in Berlin, auch für kleine und mittlere Einzelhändler immer wichtiger. „Der Online-Handel ist das Gebot der Stunde und wird für manche Unternehmen zur Überlebensfrage“, sagt er.

Gleiche rechtliche Vorgaben

Ausnahmen für Online-Händler gibt es jedoch rechtlich nicht. In einer Stellungnahme des Amtes für Stadtentwicklung heißt es: „Für Betriebe, die sowohl ein Ladenlokal als auch Online-Handel umfassen, gelten gemäß Rechtsprechung die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für den rein stationären Handel, weil von einem solchen Betrieb gleichermaßen schädliche Auswirkungen für zentrale Versorgungsbereiche ausgehen können. Für die planungsrechtliche Beurteilung ist daher nicht entscheidend, zu welchem Anteil im „Stern Depot“ ein stationärer beziehungsweise ein Online-Verkauf stattfindet. vmr

