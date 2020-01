Fetzner: „Streifen allein helfen nicht“

Was hat die neue OEG-Haltestelle am Bahnhof in Weinheim schon für Diskussionen gesorgt. Auch wenn zuletzt ein wenig Ruhe eingekehrt ist – das Problem, dass sich immer wieder Autofahrer in die Haltestelle verirren, anstatt der Straße zu folgen, besteht nach wie vor. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Rechtsabbiegen von der Mannheimer Straße aus in Richtung B 3 wegen der Baumaßnahmen zwischen Postknoten und Moltkestraße im Moment eigentlich ganz verboten ist.

Jetzt hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nachgebessert und – wie bereits vor Wochen versprochen – die Verkehrsführung an der Haltestelle mit gelben Linien noch mal ganz deutlich gemacht. Mit ziemlich vielen gelben Linien sogar.

Ursprünglich war im Dezember von einer durchgezogenen Linie die Rede gewesen. Und davor war auch mal von sogenannten Markierungsnägeln gesprochen worden. Von letzter Variante hatte sich die RNV dann aber wieder distanziert. Aktuell sind es also Linien. Ob die nun langfristig Wirkung zeigen, muss sich erst weisen. Allein am Mittwochnachmittag fuhren innerhalb von zehn Minuten gleich zwei Autos in die Haltestelle. Und auf Facebook sorgten die zahlreichen Streifen jedenfalls erst mal für jede Menge Spott.

Die sehe man nun sogar aus dem All, meinte ein Nutzer humorig. Am besten sei es, man würde noch ein paar Schilder dazustellen, witzelte der Nächste. Ein anderer empfahl sarkastisch noch ein paar Schranken anzubringen, ein Dritter wünschte sich automatische Poller und ein Vierter wollte in den Streifen gelbe Zebrastreifen erkennen und forderte eine neue EU-Verordnung sowie die Umbenennung in Wespenstreifen. Es blieb aber freilich nicht beim scherzhaften Geplänkel. Mehrere Leser kritisierten die Verkehrsführung als „viel zu verwirrend“ und eine Vielzahl zweifelte auch erneut die gesamte Planung der Maßnahme an, die Haltestelle von der einen auf die andere Straßenseite zu verlegen.

„Nicht genug Druck gemacht“

Offensichtlich ist man auch bei der Stadt Weinheim nicht so ganz zufrieden. Das zumindest legt eine Aussage des Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner beim Neujahrsempfang der Grünen nahe. Mit der Beauftragung der RNV zum Umbau der Mannheimer Straße habe man einen Fehler gemacht, gestand er im Rahmen der Veranstaltung ein. Die RNV könne zwar Schienenwege gut planen, aber Straßen bauen könnten die nicht, sagte er weiter. Grund genug, bei Fetzner nachzuhaken, was er damit konkret meint. „Wir waren nicht zufrieden mit der Projektabwicklung, die RNV hat nicht genug Druck gemacht, es gab keinen Terminplan“, spricht Fetzner deutliche Worte. Auch hätten viele Dinge „im Randbereich“ nicht funktioniert. Darüber würden mit der RNV auch noch Gespräche geführt, so Fetzner weiter. Konkreter will er deshalb der Redaktion gegenüber nicht werden. Auch will er keinesfalls die gesamte Maßnahme, also die Verlegung der Haltestelle auf die andere Straßenseite, in Frage stellen. „Der große Vorteil ist die barrierefreie Anbindung zum, Bahnhof“, sagt Fetzner, gesteht aber im Gegenzug ein, dass es dafür einige Nachteile in der Verkehrsführung gebe. Auch er habe beobachtet, dass Autofahrer in die Haltestelle fahren.

„Nun kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass die Verkehrsführung klar geregelt ist, aber das nutzt nichts, wenn es nicht funktioniert“, so Fetzner weiter. Streifen allein helfen nicht, ist sich der Erste Bürgermeister sicher, dazu wirke die Einfahrt in Richtung Schienen zu attraktiv. Die Planer will er in der Sache allerdings in Schutz nehmen. „Das sieht man auf dem Papier nicht unbedingt.“ Für Fetzner ist jedenfalls klar, dass da nachgebessert werden muss. Nach wie vor fänden sich Vertreter der Stadt Weinheim und der RNV zu regelmäßigen Gesprächsterminen zusammen. Dort werde das Thema erneut zur Sprache kommen. shy

