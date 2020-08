Feuer ängstigt Kalifornier

Los Angeles.Ein sich schnell ausbreitendes Feuer hat Einwohner im US-Staat Kalifornien östlich der Metropole Los Angeles aufgeschreckt. Das sogenannte Apple-Feuer im Bezirk Riverside County dehnte sich bis Samstagfrüh auf einer Fläche von rund 770 Hektar (knapp acht Quadratkilometer) aus, wie die kalifornische Feuerbehörde Cal Fire auf ihrer Internetseite schrieb. Das Sheriffbüro Riverside County forderte Einwohner in besonders gefährdeten Gebieten auf, ihre Häuser zu verlassen. Auf Fotos und Videoaufnahmen war unter anderem zu sehen, wie sich die Flammen durch das hügelige Gebiet fraßen. Auch an anderen Stellen in Kalifornien gab es lokale Feuer. Brände sind in dem US-Küstenstaat vor allem im Herbst nicht unüblich, weil die berüchtigten Santa-Ana-Winde im Süden dann besonders stark wehen. Bild: dpa

