Feuersturm in Würzburg

Würzburg.Das verheerende Inferno der Bombennacht vor 75 Jahren zerstörte Würzburg zu einem Großteil.

Der Großalarm am 16. März 1945 um 20 Uhr warnte die Bürger vor dem Fliegerangriff der Bomber Group Nummer 5, die von London aus Kurs auf die Domstadt genommen hatten. Um 21.07 Uhr meldete das Funk-Horch-Regiment West aus Limburg: „Größte Gefahr für Würzburg.“ Um 21.25 Uhr begann der Angriff. Die Hölle über Würzburg war losgebrochen. 4000 Menschen starben, sie verbrannten, wurden von Trümmern getroffen oder erstickten in Kellern. Über 2000 Grad heiß war der Feuersturm, der durch die Straßen heulte und die Stadt in Schutt und Asche legte.

82 Prozent von Würzburg sind danach ein Ruinenfeld, rund 21 000 Wohnungen total vernichtet.

