Beirut.Die Finanzkrise im Libanon verschärft sich. Das vom Staatsbankrott bedrohte Land am Mittelmeer will künftig keine fälligen Eurobonds-Staatsanleihen in ausländischer Währung mehr zurückzahlen, wie das Finanzministerium in Beirut am Montag mitteilte. Die Regierung werde zudem alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die begrenzten Devisenreserven zu verwalten.

Der Libanon erlebt die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren. Anfang März konnte das Land eine fällige Eurobonds-Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar nicht bedienen. Es war der erste Zahlungsausfall in seiner Geschichte. Die Regierung strebt eine Umschuldung an. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.03.2020